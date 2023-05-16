AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Özlem Zengin kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili, milletvekili seçildi mi? Özlem Zengin ile ilgili bilgiler haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Özlem Zengin geliyor. Peki, Özlem Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Özlem Zengin'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

Özlem Zengin (d. 9 Eylül 1969, Tokat) Türk avukat ve siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır. Serbest avukat olarak çalışmış, medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yapmıştır. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7'de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırladı. 2012-2015 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olmuştur. 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştır. 25. dönem İstanbul, 27. dönem Tokat milletvekilidir. Temmuz 2018 itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilidir. 3 çocuk annesidir.

Kadın, Aile ve Çocuk üzerine sivil toplum alanında çalışmalarına da devam eden Özlem Zengin, İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi'nin (İKAMER) kurucuları arasında yer alıyor. Zengin aynı zamanda Beyaz El Dayanışma Derneği kurucu üyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kurucu üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.