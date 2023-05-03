Özlem Zengin aday mı? 2023 Özlem Zengin milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Özlem Zengin aday mı? 2023 Özlem Zengin milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Özlem Zengin aday mı? 2023 Özlem Zengin milletvekili adayı mı? İşte detaylar...