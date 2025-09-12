Özlem Vural Gürzel kimdir? Özlem Vural Gürzel Ak Parti'ye mi geçti?

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in görevinden istifa etmesi, siyasi kulisleri hareketlendirdi. Yerel yönetimde dikkat çeken bu gelişmenin ardından kamuoyunda en çok merak edilen sorulardan biri, "Gürzel AK Parti'ye mi geçiyor?" oldu. Gürzel'in istifası, sadece Beykoz'da değil, İstanbul siyasetinde de yankı bulurken, farklı partilere geçiş ihtimali gündemin ilk sıralarına yerleşti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖZLEM VURAL KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da doğan Özlem Vural Gürzel, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunudur ve kimyager unvanına sahiptir. Eğitim hayatının ardından Londra'da yabancı dil eğitimi alarak kariyerine uluslararası bir boyut kazandırmıştır. Özel sektörde ithalat ve ihracat alanlarında uzmanlaşan Gürzel, siyasete CHP Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyesi olarak adım atmıştır.

Üç dönem boyunca Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yürütmüştür. Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi Kadın Meclisi üyeliğinin yanı sıra, "Evimiz Beylikdüzü" ve "Elele Yaşam" projelerinin kurucu üyeleri arasında yer alan Gürzel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyesi olarak sosyal sorumluluk çalışmalarında da aktif rol almaktadır. Evli ve iki çocuk annesi olan Gürzel, hem ailesine hem de topluma değer katan çalışmalarıyla tanınıyor.

ÖZLEM VURAL CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Salı günü CHP'den istifa ettiğini resmi olarak duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamada, "Asılsız suçlamalar, iftiralar ve psikolojik şiddete varan baskılar artık tahammül sınırımı aşmıştır. Sadece AK Parti, MHP'li meclis üyeleri ve Beykoz halkı tarafından destek gördüm," ifadelerine yer verdi.

Açıklamasının devamında, "Söz konusu şartlar altında; CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum." dedi.

ÖZLEM VURAL AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında iç ve dış politikaya dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılacağını duyurdu.