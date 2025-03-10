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Özlem Vural Gürzel kimdir? Özlem Vural Gürzel hayatı ve biyografisi!

Özlem Vural Gürzel kimdir? Özlem Vural Gürzel hayatı ve biyografisi!
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Alaattin Köseler'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Beykoz Belediye Başkanvekilliği'ne Özlem Vural Gürzel seçildi. Gürzel, 18 meclis üyesinin oyunu aldı. Özlem Vural Gürzel kimdir? Özlem Vural Gürzel hayatı ve biyografisi!

"İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclis üyeleri toplandı ve başkanvekilini seçti. CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel olurken, AK Parti'nin adayı Sadullah Hasanoğlu oldu. Özlem Vural Gürzel kimdir? Özlem Vural Gürzel hayatı ve biyografisi!

ÖZLEM VURAL GÜRZEL KİMDİR?

Özlem Vural Gürzel 1984 İstanbul doğumlu. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun olarak kimyager unvanını almıştır. Üniversite eğitimi sonrasında Londra'da yabancı dil eğitimi almıştır. Özel sektörde ithalat ve ihracat uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. CHP Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek yerel siyasete adım attı.

Üç dönem Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi kadın meclisi üyeliği, Evimiz Beylikdüzü ve Elele Yaşam kurucu üyeliği, ÇYDD üyeliği ile aktif olarak çalışmalarını da yürüttü. Evli ve iki çocuk annesidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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