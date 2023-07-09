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Özlem Üngör kimdir? Özlem Üngör nereli, ne iş yapıyor? Özlem Üngör hayatı ve biyografisi!

Özlem Üngör kimdir? Özlem Üngör nereli, ne iş yapıyor? Özlem Üngör hayatı ve biyografisi!

Gündem Haberleri

Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Özlem Üngör oluyor ve vatandaşlar tarafından Özlem Üngör kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Özlem Üngör kimdir? Özlem Üngör kaç yaşında, nereli? Özlem Üngör hayatı ve biyografisi!

Özlem Üngör kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Özlem Üngör kimdir? Ve Özlem Üngör kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Özlem Üngör kimdir? Özlem Üngör kaç yaşında, nereli? Özlem Üngör hayatı ve biyografisi!

ÖZLEM ÜNGÖR KİMDİR?

Karadeniz türkülerini ustaca yorumlayan, Ankara Üniversitesi Devlet konservatuarı Opera bölümü mezunu Üngör bir dönem Türk Silahlı kuvvetlerinde astsubay olarak görev yaptı. Özlem Güngör TRT bünyesinde sanatsal faaliyetlerini başarı ile sürdürüyor.

Ankara'da doğumlu olan Üngör baba tarafından Artvin, anne tarafından Rize'lidir.

Konservatuvar eğitimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri Bando Komutanlığı bayan solist sınavı açtığını öğrendi ve yazılı sınav, ardından mülakat ile orduya bayan solist olarak Astsubay rütbesiyle başladı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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