Özlem Türay Yargı dizisine mi giriyor? Yargı Can kimdir? Özlem Türay kimdir, kaç yaşında?

Özlem Türay Yargı dizisine mi giriyor ve Yargı Can kimdir merak ediliyor. Sevilen ödüllü oyuncusu Özlem Türay Yargı dizisine dahil oluyor mu soruları gündeme geliyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun üstlendiği Yargı dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Peki, Özlem Türay Yargı dizisine mi giriyor? Yargı Can kimdir?

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimler alıyor. Özlem Türay Yargı dizisinine mi giriyor ve Yargı Can kimdir soruları gündeme geliyor. Özlem Türay kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Özlem Türay Yargı dizisine mi giriyor? Yargı Can kimdir? Detaylar haberimizdedir…

ÖZLEM TÜRAY YARGI DİZİSİNE Mİ GİRİYOR?

Yeni sezon çekimleri başlayan Yargı dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Diziye son olarak Seda Türkmen ve Özlem Türay dahil oldu. Yargı dizisinde komiser Eren'in ablası Filiz rolünde Özlem Türay oynayacak.

YARGI FİLİZ KİMDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Bilgin'in yönettiği, Sema Ergenekon'un ise yazdığı Ay Yapım imzalı dizin Uğur Aslan'ın oynadığı Eren komiserin sevgilisi Dilek ve ablası Filiz hikayeye geliyor. Dilek rolünü Seda Türkmen, abla Filiz rolünü ise Özlem Türay canlandıracak.

Türay, geçtiğimiz günlerde yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı ile görüşmüş ancak kadroya dahil olmamıştı.

ÖZLEM TÜRAY KİMDİR?

Nimet Özlem Türay, 11 Eylül 1981 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Türk oyuncu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Bölümden 2004 yılında mezun oldu.

Tiyatro kariyeri

Özlem Türay, tiyatroya genç yaşta başladı ve 14 yaşında İzmir Karşıyaka Tiyatro Atölyesi'nin birçok oyununda rol aldı. Sokak Çocuklarını Koruma Derneği'nde oyunculuk dersleri verdi ve oyunlar sahneledi. 1999 yılında tiyatro sınavları için Harika Lafçıoğlu gözetiminde tiyatro ve şan dersleri aldı. Onlarca tiyatro oyununda görev alan oyuncu 2001 yılında DTCF Tiyatro Bölümü'nde tanıştığı 5 arkadaşıyla Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubunu kurdu. Mahşer-i Cümbüş ile birlikte Doğaçlama Tiyatroyu Türkiye'de ilk defa sahneledi. Daha sonra Benimle Oynar mısın? isimli çocuk programında rol aldı. Halen özel bir kolejde tiyatro öğretmenliği yapmaktadır. Ayrıca Mahşer-i Cümbüş ile beraber tiyatro oyunlarında görev almakta ve Anında Görüntü Show isimli televizyon programıyla Tiyatro Sporunu ekranlarda sahnelemektedir.

Tiyatro

1996 Bir Evlenme, Cimri, Hastalık Hastası, Sahte Cennet, Ferhat ile Şirin

2001-Birçok atölye çalışmasına katıldı. Oyunculukta Ses ve Nefes, Biyomekanik Oyunculuk, Oyunculuk ve Doğaçlama, Tiyatro ve Doğaçlama, Commedia Dell'Arte tiyatro oyunculuğu bunlardan bazılarıdır.

2003 Kafkas Tebeşir Dairesi isimli oyunda rol aldı.

2004 Hamlet uyarlaması olan oyunda Hamlet'i oynadı.

2004 İki Efendinin Uşağı isimli oyunda rol aldı.

Müzik

2002 Kadınlar da Savaşı Yitirdi adlı oyunda müzik yaptı.

Mahşer-i Cümbüş ekibinden arkadaşı Ayça Işıldar ile birlikte Hey Onbeşli türküsünü seslendirdi.

Mahşer-i Cümbüş ekibinden arkadaşı Ayça Işıldar ve rapçi Ayben ile birlikte Karaçalı adlı şarkıyı seslendirdi.

Baybora Band ile R.E.M'in losing my religion şarkısını seslendirmiş ve facebook üzerinden hayranlarına sunmuştur.

Doğa İçin Çal altındaki 45 sanatçıdan biri olup Divane Aşık Gibi türküsünü seslendirmiştir.

Doğa İçin Çal projesi altındaki 91 sanatçıdan biri olup Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü seslendirmiştir.

Filmografisi

Diziler

2023- - Yargı (Kanal D)

2022-2023 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Show TV)

2020 - Kırmızı Oda (TV8) (Konuk oyuncu)

2020 - Çukur (Show TV)

2017 - Dolunay (Star TV)

2017 - Lise Devriyesi (TRT 1)

2016 - Hayat Şarkısı (Kanal D)

2015 - Mahşer-i Cümbüş (Star TV)

2014-2015 - Küçük Ağa - Hamiyet - (Kanal D)

2013 - 20 Dakika (Star TV)

2011 - Halil İbrahim Sofrası (TRT 1)

2007 - Anında Görüntü Show (FOX)

2004 - Benimle Oynar mısın? (TRT 1)

Filmler

2009 - Yedi Avlu

2022 - Müjdemi İsterim