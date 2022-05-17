Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, öldü mü, neden öldü? Özlem Sarıkaya Yurt'un hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi - Haberler

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi. Bir müddettir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, 2013 yılında anne olmuştu. Peki, Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, öldü mü, neden öldü? Özlem Sarıkaya Yurt'un hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi...

ÖZLEM SARIKAYA YURT ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

NTV'nin ünlü ekran yüzlerinden spiker Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti. Bir müddettir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, 2013 yılında anne olmuştu. Kariyerine Habertürk'te başlayan genç spiker, 4 yıllık ekran macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu.

Konu ile alakalı sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan gazeteci Fuat Kozluklu, "Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mücadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer oldu.

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