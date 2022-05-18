Özlem Sarıkaya kimdir? NTV Özlem Sarıkaya Yurt neden öldü? Kanser miydi? - Haberler

NTV'nin ünlü ekran yüzlerinden spiker Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, 2013 yılında anne olmuştu. Kariyerine Habertürk'te başlayan genç spiker, 4 yıllık ekran macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu. Özlem Sarıkaya kimdir? NTV Özlem Sarıkaya Yurt neden öldü? Kanser miydi?

ÖZLEM SARIKAYA KİMDİR?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer oldu.

NTV ÖZLEM SARIKAYA YURT NEDEN ÖLDÜ?

Konu ile alakalı sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan gazeteci Fuat Kozluklu, "Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mücadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, 2013 yılında anne olmuştu.

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