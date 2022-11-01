Gökhan Çıra ile evlilik için gün sayan Selin Ciğerci sevgilisine müstehcen mesajlar atan Özlem Parlu'yu geçtiğimiz günlerde ifşa etmişti. Bunun ardından Özlem Parlu'nun hayatı merak edildi. Peki, Özlem Parlu kimdir? Özlem Parlu kaç yaşında, nereli? Özlem Parlu hayatı ve biyografisi nedir?

Şarkıcı Ciğerci, nişanlısı futbolcu Gökhan Çıra'ya sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettiği Özlem Parlu'yu bir mekanda ifşa etmiş ve bu anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Peki, Özlem Parlu kimdir? Özlem Parlu kaç yaşında, nereli? Özlem Parlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖZLEM PARLU KİMDİR?

Özlem Parlu (d. 12 Haziran 1988, İstanbul) sosyal medya fenomeni, influencer ve iş insanıdır. 34 yaşında. Yayınlanan fragmanda yarışmacıların yaptıkları kombinleri küçük yaşta düzenlediğini söyleyerek iddialı bir giriş yaptı ancak Serda Uzuntaş "Podyumda patladın" sözleriyle kötü bir gün geçirdiğini söyledi. Güzel yarışmacı ekranlara yabancı bir isim değil. Daha önce kendisini Kuaförüm Sensin'de izlemiştik. Engin ve Koray ile birlikte iyi bir üçlü oluşturup birincilikler kazanmıştı. ÖP adında ruj markası bulunuyor.

Şarkıcı Ciğerci, nişanlısı futbolcu Gökhan Çıra'ya sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettiği Özlem Parlu'yu bir mekanda ifşa etmiş ve bu anları sosyal medyadan paylaşmıştı.