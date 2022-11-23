Doya Doya Moda Özlem elendi mi? Doya Doya Moda Özlem Parlu diskalifiye edildi mi? Doya Doya Moda Özlem ne oldu?

Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm sonrasında Özlem Parlu merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Özlem Doya Doya Moda programından diskalifiye mi edilecek? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Özlem diskalifiye edildi mi? Özlem Parlu elendi mi? Doya Doya Moda Özlem ne oldu? İşte detaylar...

Doya Doya Moda Özlem elendi mi? Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmanın yeni bölüm fragmanı sonrasında Özlem Parlu'nun programdaki akıbeti merak konusu oldu. Haberler.com okumaya devam edin... Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Özlem Parlu diskalifiye olacak mı? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Özlem diskalifiye edildi mi? Özlem Parlu elendi mi? Doya Doya Moda Özlem ne oldu? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA ÖZLEM ELENDİ Mİ?

Doya Doya Moda'nın yarışmasının yeni bölümü sonrasında Özlem Parlu'nun yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. Yarışma esnasında Elisa Durulay ve Özlem Parlu arasında tartışma yaşanmıştır. Tartışma sonrasında Özlem'in yarışmadaki son durumunu jüri üyelerini kararı belirleyecektir.

DOYA DOYA MODA ÖZLEM KİMDİR?

Doya Doya Moda Özlem Parlu, 34 yaşındadır. Estetik ve güzellik uzmanı olan Özlem Parlu'nun kendisine ait markası vardır. Özlem Parlu İnstagram hesabında @ozlemparluu kullanıcı adıyla 240 bin takipçisi bulunmaktadır.