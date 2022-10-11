FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türkiye ve ABD karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçın ardından eski voleybolcu Özlem Özçelik merak konusu oldu. Eski voleybolcunun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Özlem Özçelik kimdir? Özlem Özçelik kaç yaşında, nereli? Özlem Özçelik biyografisi! Detaylar haberimizde...

ÖZLEM ÖZÇELİK KİMDİR?

Ulusal kadın voleybol takımının eski kaptanıdır. Voleybola okul yıllarında başladı. Ulusal takım kadrosuna seçildi. Vakıfbank Güneş Sigorta, Emlakbank ve Tuborg'dan sonra, 7 yıl Eczacıbaşı'nda oynadı. Sonra Dynamo Moscow'a transfer oldu. Daha sonra Fenerbahçe, Türk Telekom, Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynadı. "Şampiyon Özlem" olarak anılmaya başlandı. Özçelik, Eczacıbaşı'nda sayısız şampiyonluklar yaşamış, 1999 Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 3.'lük ve 4.'lük elde etmiş başarılı bir sporcudur. Özçelik aynı zamanda 2003 yılında Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde 2.'lik, aynı yıl yapılan Dünya Şampiyonası'nda ise 7.'liği kazanan kadronun yıldız isimlerindendir. En son 2012-13 sezonu başında Ereğli Belediyespor'la sözleşme imzaladı. Ancak 2012 Ekim ayında Ereğli Belediyespor'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshederk voleybolu bıraktı.

Başarıları

1998-99 Avrupa Kupa Galipleri Kupası Şampiyonluğu

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 2.lik ve 3.lük

2003 Avrupa Şampiyonası 2.liği

2003 Dünya Kupası 7.liği elde etmiştir.

11 kez Türkiye Şampiyonu

1 kez Rusya Şampiyonu

Akdeniz Oyunları Şampiyonu ve 2. ve 3.lüğü kazanmıştır.