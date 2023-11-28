Özlem Öz ve Tayyar Öz'e soruşturma mı başlatıldı merak edilirken, Öz çiftine neden soruşturma açıldığı gündeme geliyor. Sosyal medya fenomeni Özlem Öz paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Peki, Özlem Öz ve Tayyar Öz'e soruşturma mı başlatıldı? Öz çiftine neden soruşturma açıldı?

Özlem Öz ve Tayyar Öz'e soruşturma mı başlatıldı? Öz çiftine neden soruşturma açıldı?

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve Tayyar Öz'e neden soruşturma açıldığı ve Özlem Öz ve Tayyar Öz ne iş yaptığı gündeme geliyor. Sosyal medyadan lüks hayatlarını paylaşarak dikkat çeken Öz çiftine soruşturma açıldı merak ediliyor. Özlem Öz ve Tayyar Öz'e soruşturma mı başlatıldı? Öz çiftine neden soruşturma açıldı? Detaylar haberimizdedir…

ÖZLEM ÖZ VE TAYYAR ÖZ'E SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

Gazeteci Murat Ağırel, "X" hesabından Tayyar Öz ile Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldığını paylaştı.

Murat Ağırel, "Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında bir inceleme başlamıştı, inceleme soruşturmaya dönüştü ve Savcılık haklarında soruşturma başlattı. Dosyaya erişim engeli konuldu. Bugünkü yazımda gelişmeler olacağını anlatmıştım. İsmi kamuoyu tarafından bilinen diğer kişilere soruşturma başlayacağını öğrendim." dedi.

ÖZ ÇİFTİNE NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve Tayyar Öz soruşturulması hakkında gelişmeler aktarılacaktır.