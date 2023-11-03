Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti kimdir ve ne iş yaptıkları merak ediliyor. Peki, Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti kimdir ve ne iş yapıyor?

Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti kimdir, ne iş yapıyor?

Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti kimdir ve ne iş yapıyor merak ediliyor. Özlem Öz, sosyal medya hesabından paylaşımları ile gündeme gelirken Öz çiftinin güzellik merkezi bulunuyor. Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti kimdir ve ne iş yapıyor? Detaylar haberimizdedir…

ÖZLEM ÖZ VE TAYYAR ÖZ ÇİFTİ KİMDİR?

Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1989 yılında doğdu. Öz, ilk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü bitirdi. Özlem Öz Instagram kullanıcı "ozlemlinaoz" isme sahip olup 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Tayyar Öz ise "drtayyaroz" kullanıcı isme sahip olup 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.