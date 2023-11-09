Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler bu kez de Özlem Öz ve Dr. Tayyar Öz çiftine çevrildi. Merak edilenler ise Özlem Öz kimdir? Özlem Öz ne iş yapıyor, mesleği ne? soruları ile araştırıldı. İşte Özlem Öz'ün İnstagram hesabı!

Özlem Öz kimdir? Özlem Öz ne iş yapıyor, mesleği ne? Özlem Öz'ün İnstagram hesabı!

Son günlerde gözler Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz'e çevrildi. Lüks hayatlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Öz çiftini hedefe koyan paylaşım ise "1 ton altın bekliyoruz" dediği video oldu. Peki, Özlem Öz kimdir? Özlem Öz ne iş yapıyor, mesleği ne? Özlem Öz'ün İnstagram hesabı!

ÖZLEM ÖZ KİMDİR?

Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü tamamladı. Eğitimini tamamlandıktan sonra Op. Dr. Tayyar T. Öz ile hayatını birleştirdi. Üç kız çocukları olan Özlem Lina Öz, dördüncü bebeğini bekliyor.

ÖZLEM ÖZ NE İŞ YAPIYOR, SERVETİ NE KADAR?

Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken ve sonrasında haklarında kara para aklama soruşturması başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler şimdi de Özlem Öz ve Dr. Tayyar Öz çiftine çevrildi.

Şaşaalı hayatlarıyla dikkat çeken Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, gösterişli paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. Güzellik merkezleri bulunan ve kendilerine ait ürünler satan Öz çifti, son günlerde altın videosuyla gündemde.

Videoda gönderilen altınlara şaşıran Özlem Öz, "Ay bunlar ne böyle, bayıldık biz hediyelere... Yalnız Lina'nın kilosu kadar göndermişsin, 60 kilo daha ekle, benim kilom kadar altın... 1 ton altın bekliyoruz" diyor.

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ÖZLEM ÖZ'ÜN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Özlem Öz, İnstagram'da "ozlemlinaoz" kullanıcı adıyla yer alıyor. 2.5 milyon takipçisi olan Öz çifti son günlerde gündemde yer aldı.