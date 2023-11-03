Özlem öz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak edilirken Özlem Öz'ün ne iş yaptığı gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Özlem Öz kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Özlem Öz kimdir, kaç yaşında? Özlem Öz ne iş yapıyor?

Özlem Öz kimdir, kaç yaşında? Özlem Öz ne iş yapıyor?

Özlem Öz kimdir, kaç yaşında ve Özlem Öz ne iş yapıyor merak ediliyor. Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Özlem Öz kimdir, kaç yaşında? Özlem Öz ne iş yapıyor? Detaylar haberimizdedir…

ÖZLEM ÖZ KİMDİR?

Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1989 yılında doğdu. Öz, ilk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü bitirdi. Özlem Öz Instagram kullanıcı "ozlemlinaoz" isme sahip olup 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Tayyar Öz ise "drtayyaroz" kullanıcı isme sahip olup 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.