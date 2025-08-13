Özlem Çerçioğlu ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde geniş yer buluyor. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberler, siyaset çevrelerinde ve kamuoyunda yoğun şekilde konuşuluyor. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Özlem Çerçioğlu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu kaç yaşında, nereli?

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğan Özlem Çerçioğlu, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yurt dışında çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttü. Özellikle sosyal ilişkiler konusundaki başarısıyla Türk cemiyetlerinde aktif görevler aldı ve özel sektörde farklı pozisyonlarda bulundu. Toplumsal sorunlara duyarlılığıyla bilinen Çerçioğlu, eğitime destek projeleri, uyuşturucuyla mücadele, sokakta yaşayan çocuklara yönelik çalışmalar ve kadın hakları gibi birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak yer aldı. Siyasi kariyerine 2002 yılında adım atan Özlem Çerçioğlu, 22. ve 23. Dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. Mecliste İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Aynı zamanda CHP Parti Meclisi üyeliği görevini de üstlendi. 2009 yerel seçimlerinde Aydın Belediye Başkanı seçilerek Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı unvanını kazandı. 2014'te Aydın'ın büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde de bu görevini sürdürerek üst üste dört dönem başkanlık koltuğuna oturdu. Evli ve iki çocuk annesi olan Özlem Çerçioğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Siyasi kariyeri ve yerel yönetimdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 doğumlu. 2025 yılı itibarıyla 57 yaşında olan Çerçioğlu, hem Türkiye'nin önde gelen kadın siyasetçilerinden biri hem de Aydın'ın ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olarak dikkat çekiyor. Yıllar içinde hem parlamentoda hem de yerel yönetimde önemli görevler üstlenen Çerçioğlu, aktif siyasi yaşamını sürdürüyor.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU NERELİ?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin deneyimli isimlerinden biri olan Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi. Siyasi kariyerine de memleketi Aydın'da başlayan Çerçioğlu, uzun yıllardır bu kentte hem milletvekili hem de belediye başkanı olarak hizmet veriyor. Aydın'ın yerel yönetiminde derin izler bırakan Çerçioğlu, doğup büyüdüğü topraklarla olan bağını sürdürmeye devam ediyor.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU EVLİ Mİ?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun özel hayatı da kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor. Başarılı siyasetçi, evli ve iki çocuk annesidir. Yoğun siyasi temposuna rağmen ailesine verdiği önemle de tanınan Çerçioğlu, hem kamu görevlerinde hem de aile hayatında denge kurmayı başaran isimler arasında gösteriliyor.