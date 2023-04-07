eksenler dizisinde Yıldız karakteriyle adını duyuran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı Reis filminde Emine Erdoğan'ı canlandıran oyuncu Özlem Balcı'nın milletvekili adayı olduğu haberlerinin ardından vatandaşlar Özlem Balcı hangi partiden milletvekili adayı oldu? Özlem Balcı milletvekili adayı mı oldu? sorularını araştırdı.

MHP'nin listesinde sürprizler var! Çakıcı'ya yakın isim de aday oldu

Seçime kısa süre kala vatandaşlar milletvekili adaylarını araştırıyor. Dün akşam saatlerinde MHP milletvekili aday listesinin açıklanmasıyla milletvekili adayları gündemde yerini aldı. Merak edilenler arasında ise Özlem Balcı hangi partiden milletvekili adayı oldu? Özlem Balcı milletvekili adayı mı oldu? soruları yer aldı.

ÖZLEM BALCI HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?

MHP, Muğla'dan dikkat çeken bir ismi Milletvekili adayı gösterdi. Seksenler dizisinde Yıldız karakteriyle adını duyuran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı Reis filminde Emine Erdoğan'ı canlandıran oyuncu Özlem Balcı, Muğla 1. sıra Milletvekili adayı oldu. Fethiyeli olan oyuncu Özlem Balcı, MHP Muğla 1. Sıra Milletvekili Adayı oldu. Seksenler dizisindeki Yıldız karakteriyle adını duyuran Özlem Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının konu edildiği Reis filminde Emine Erdoğan'ı canlandırmıştı.

ÖZLEM BALCI KİMDİR?

Özlem Balcı, 25 Mart 1984'de Fethiye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Fethiye'de gördü. Çalışmaya öğrenciyken başladı. Lise'de yerel kanallardan F Radyo & TV'de DJ'lik yaptı. Aynı kanalda haber spikerliği, metin yazarlığı ve haber muhabirliği yaptı. Köyümüzde Özlem programında sunucu, Sabah Şekerleri programında yönetmenlik görevini üstlendi. Özlemce isminde kendi programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Muğla'nın yerel kanallarından Şah TV'de haber spikerliği yaptı. Çeşitli görevlerinden dolayı ödüller kazandı. 2001 yılında Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Tatil dönemlerinde Fethiye'de bir tatil köyünde çocuk animasyonu ve halkla ilişkiler alanlarında çalıştı. Çalıştığı kurum bünyesinde animasyon aktivitelerine İngilizce tiyatro oyunları koyarak yönetmenlik yaptı. Çeşitli alanlarda dersler verdikten sonra üniversite eğitiminin üçüncü senesinde okulu bırakıp M.S.M'de tiyatro eğitimleri almaya başladı.