Halk Tv Ankara Temsilciliğini yapmakta olan Özlem Akarsu Çelik Halk TV'den ayrıldı mı? Sorusu, gündemde yer alan ve en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Özlem Akarsu Çelik neden yok? Ve Özlem Akarsu Çelik istifa mı etti? Soruları konuya ilişkin olarak sıklıkla araştırılıyor. Peki, Özlem Akarsu Çelik Halk TV'den ayrıldı mı? Özlem Akarsu Çelik neden yok? Özlem Akarsu Çelik istifa mı etti?

Özlem Akarsu Çelik Halk TV'den ayrıldı mı? Sorusu, Halk TV'ye dair en çok araştırılan konular arasında yer alıyor ve Özlem Akarsu Çelik'in istifa edip etmediği merak ediliyor. Bu nedenle Özlem Akarsu Çelik Halk TV'den ayrıldı mı? Özlem Akarsu Çelik istifa mı etti? Soruları araştırılmakta. Peki, Özlem Akarsu Çelik Halk TV'den ayrıldı mı? Özlem Akarsu Çelik neden yok? Özlem Akarsu Çelik istifa mı etti?

ÖZLEM AKARSU ÇELİK HALK TV'DEN AYRILDI MI?

Halk Tv Ankara Temsilciliği görevini yapmakta olan Özlem Akarsu Çelik istifada bulunduğunu duyurdu. İstifa gerekçesine ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, açıklamasında "HALK TV Ankara Temsilciliği görevimden istifamın gerekçesi. Dört aydır birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma ve değerli izleyicilere saygılarımla…" ifadelerini kullandı.