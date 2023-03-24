Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Özlem Ağırman hakkında araştırmalar yapılıyor. Özlem Ağırman kimdir? Özlem Ağırman kaç yaşında, nereli? Özlem Ağırman hayatı ve biyografisi!

1989'da Mimar Sinan Üniversitesi / Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun. Yabancı dili İngilizce.

Şehir Plancıları Odası'nın kayıtlı üyesi ve bir dönem kurullarında görev yaptı; 1990-1999'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Planlama ve İmar Müdürlüğü, Şehir ve Bölge Planlama Müdürlüklerinde görev yaptı.

1999'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istifa ederek eşi (merhum) Mimar M. Tekin Ağırman ile birlikte ÖZ-TEK Ağırman Şehir Planlama ve Mühendislik İnşaat Tic. Ltd. Şti'yi kurdu.

1999'da memuriyetten ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi oldu. 2001- 2003 tarihlerinde CHP Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, 2003-2005 tarihleri arasında CHP Tuzla İlçe Yönetim Kurulu İlçe Sekreterliği görevini yaptı.

2015'de Tuzla İlçesi Tema Vakfı Temsilciliğini arkadaşlarıyla beraber oluşturup, gönüllü çalışmalara başladı.

Aynı zamanda bir sanatçı olarak iki albüm çıkardı.

Sevgili eşi, Mimar M.Tekin Ağırman'ı 10 Şubat 2015 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetti. M. Tekin Ağırman yıllarını verdiği partisi ve ulaşmaya çalıştığı hedefleri ile hala yüreğimizde yaşıyor. Onun bıraktığı izler hala taze, sosyal demokrasiyi yaşatan, bugünlere getiren değerlerinin bayrağını da ileri taşımayı görev biliyor.

"ÇÖL FİLİZİ" kitabında bahsettiği görüşler, felsefi yapı, CHP ile ilgili düşüncelerini de yansıttı, güncel siyasi gelişmeler için önerilerde bulundu.

Mağdur toplulukların öncüsü oldu, #EYT Mağdurları topluluğunun kuruluşundan bu güne gelişmelerine, büyümelerine katkı verdi.

1 Kasım'da 26. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, müzik uğraşlarına son vererek CHP'den aday adayı olarak siyasi yolculuğuna devam etti.

1 Kasım 2015 seçimlerinden itibaren de bir sonraki seçimlerde milletvekili adayı olmak için ara vermeden çalışmalarına başladı.

27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekilliği Aday Adayı oldu.

24 Haziran seçimlerinden sonra, demokratik bir kurultayı talep etmek ve parti içi muhalif çizgisi nedeniyle başka pek çok partili gibi disiplin kuruluna verildi. İstanbul İl Disiplin kurulunun "İhraç " kararı sonrasında YDK ya başvurmadan CHP de istifa etti.

Bugün siyasi çalışmalarını, demokrasi, değişim, gelişim ve refah çizgisinde sürdürmektedir.

Gelişim ve Demokrasi Partisi'ni kurdu.