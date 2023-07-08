Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur yaşıyor mu? merak ediliyor. Peki, Özkan Uğur yaşıyor mu? Özkan Uğur'un son durumu ne? Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl?

Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı ve oyuncu Özkan Uğur yaşıyor mu? Merak ediliyor. Sosyal medya üzerinde yer alan haberler nedeniyle Özkan Uğur'un son durumu araştırılıyor. Peki, Özkan Uğur yaşıyor mu? Özkan Uğur'un son durumu ne? Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl?

ÖZKAN UĞUR YAŞIYOR MU?

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda usta sanatçı Özkan Uğur'un ölüm haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

MFÖ NEDİR?

Mazhar Fuat Özkan, kısaca MFÖ, Türk pop ve rock müzik grubudur. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşmaktadır. 1984 yılında çıkardıkları Ele Güne Karşı Yapayalnız ile müzik hayatlarına başlayan grup; bu albümdeki "Ele Güne Karşı", "Güllerin İçinden", "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da", "Yalnızlık Ömür Boyu" gibi şarkılarla dikkat çekti. 1985 ve 1988 yıllarında sırasıyla "Diday Diday Day" ve "Sufi" şarkılarıyla Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil ettiler.