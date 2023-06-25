Başarılı oyuncu Özkan Uğur uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Özkan Uğur'un ailesi sonunda sevenleriyle haber paylaştı. Peki, Özkan Uğur Son Dakika! Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında son gelişmeler! Özkan Uğur hasta mı? Özkan Uğur'a ne oldu, neden hastanede? İşte son gelişmeler…

Kanserle savaşan Özkan Uğur'un entübe edilmesi sanat dünyasını derinden sarstı: Ne olur gitme

Sanatçı Özkan Uğur'un yoğun bakımda tedavisi devam ederken, ailesi Instagram hesabından açıklama yaptı. Sevenleri tarafından uzun zamandır beklenen açıklama merak konusu oldu. Peki ailesi ne dedi? Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında son gelişmeler! Özkan Uğur hasta mı? Özkan Uğur'a ne oldu, neden hastanede? İşte detaylar…

ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON GELİŞMELER

Sanatçı Özkan Uğur'un yoğun bakımda tedavisi devam ederken, ailesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, doktorların büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunların da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inandıklarını belirtti.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden sanatçı MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un ailesi, Instagram hesabından açıklama yaparak, sanatçının son durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.Ailesi "Uğur'un dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır" dedi.

ÖZKAN UĞUR HASTA MI, NE OLDU, NEDEN HASTANEDE?

2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti. Bir süre önce Özkan Uğur'un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi. Usta sanatçı Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Instagram'dan yaptıkları açıklama ile Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ünlü sanatçının hesabından yapılan paylaşımda, "Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur." ifadeleri kullanıldı.