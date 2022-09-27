Daha önce iki kez kansere yakalanan sevilen sanatçı Özkan Uğur, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından hastalığının nüksettiğini söyledi. Peki Özkan Uğur sağlık durumu ne? Özkan Uğur son durumu!

MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalandı ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, hastalığının bir kez daha nüksettiğini söylemişti. Peki, Özkan Uğur sağlık durumu ne? Özkan Uğur son durumu!

ÖZKAN UĞUR SAĞLIK DURUMU NE?

İki kez kansere yakalanan MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, geçtiğimiz aylarda hastalığının nüksettiğini söylemişti. Sosyal medya hesabından kötü haberi veren şarkıcı, hastalığının bir kez daha nüksettiğini söyledi. Yaşadığı süreçten bahseden Özkan Uğur, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.