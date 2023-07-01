1 aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili umut verici haberler geldi. Sevenleri ise arama motorlarında Özkan Uğur sağlık durumu ne, iyileşti mi? Özkan Uğur hastalığı ne durumda? sorularını araştırdı.

Özkan Uğur sağlık durumu ne, iyileşti mi? Özkan Uğur hastalığı ne durumda? soruları merak ediliyor. 1 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkan ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle entübe edilen MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur'un sağlık durumuyla umut verici haber geldi. Peki, Özkan Uğur sağlık durumu ne, iyileşti mi? Özkan Uğur hastalığı ne durumda?

ÖZKAN UĞUR SAĞLIK DURUMU NE?

1 aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili umut verici haberler geldi. Müzisyen Emre Irmak, Uğur'un durumunun iyiye gittiğini açıkladı. 2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 2 kez kanseri yenmişti. Bir süre önce Özkan Uğur'un böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi.

Özkan Uğur

"DURUMU İYİYE GİDİYOR"

Müzisyen Emre Irmak, entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Uğur'un oğlu Alişan Uğur ile konuştuğunu belirten Irmak açıklamasında "Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan ile konuştum. Şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Haydi Özkan Ağabey! Zımba gibi kalkacaksın ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki... Dualarımızla kalkacaksın ayağa muhteşem insan" ifadelerini kullandı.