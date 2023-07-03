1 aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Uğur hastalığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, son durum ne? Özkan Uğur hastalığı nedir? İşte detaylar...

MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur'un sağlık durumuyla umut verici haber geldi. 1 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkan ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur'un son durumu araştırılmaktadır. Kullanıcılar tarafından ünlü ismin sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, son durum ne? Özkan Uğur hastalığı nedir? Detaylar haberimizde...

ÖZKAN UĞUR SAĞLIK DURUMU NASIL?

1 aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili umut verici haberler geldi. Müzisyen Emre Irmak, entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Uğur'un oğlu Alişan Uğur ile konuştuğunu belirten Irmak açıklamasında "Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan ile konuştum. Şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Haydi Özkan Ağabey! Zımba gibi kalkacaksın ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki... Dualarımızla kalkacaksın ayağa muhteşem insan" ifadelerini kullandı.