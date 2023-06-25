Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur hastalığı nedir, ne kanserine yakalandı? merak ediliyor. MFÖ'nün üyesi Özkan Uğur, 3. kez yakalandığı kanser sonrası meydana gelen rahatsızlıklardan dolayı entübe edildiği öğrenildi. Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur hastalığı nedir, ne kanserine yakalandı? gündeme geliyor. Peki, Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur hastalığı nedir, ne kanserine yakalandı?

Kanserle savaşan Özkan Uğur'un entübe edilmesi sanat dünyasını derinden sarstı: Ne olur gitme

Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur hastalığı nedir, ne kanserine yakalandı? gündeme geliyor. 3. kez yakalandığı kanser tedavisinin ardından 3 aydır yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenilen Özkan Uğur'un sağlık durumu merak ediliyor. Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur hastalığı nedir, ne kanserine yakalandı? Detaylar haberimizdedir…

ÖZKAN UĞUR SAĞLIK DURUMU NASIL?

MFÖ'nün üyesi Özkan Uğur, 3. kez yakalandığı kanser sonrası meydana gelen rahatsızlıklardan dolayı 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Uğur'un öldüğü yönünde iddialar eşi Aysun Aslan'ı sinirlendirdi. Çıkan haberlere ateş püsküren Aslan, "Milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler... Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim" ifadelerini kullandı.

ÖZKAN UĞUR HASTALIĞI NEDİR?

3. kez lenf kanserine yakalanan ve tedavisi başarılı şekilde tamamlanan MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur'un böbreklerinden rahatsızlık nedeniyle 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Tedavisine devam edilen Uğur'un hakkında çıkan olumsuz haberlere sitem eden yeğeni, "Lütfen müsterih olunuz. Süreci bizlerden gelecek habere itibar ediniz" ifadelerini kullandı.

Özkan Uğur'un yeğeni Özlem Uğur da sosyal medyadaki asılsız haberlere yönelik "Sosyal medyada amcamla ilgili yayımlanan haber asılsızdır. Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müsterih olunuz. Süreci için bizlerden gelecek habere itibar ediniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, sanatçının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı: "Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin."

ÖZKAN UĞUR NE KANSERİNE YAKALANDI?

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Özkan Uğur'la ilgili ölüm iddiasına cevap vererek yasal yollara başvuracağını söyleyen eş Aysun Aslan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Özkan Uğur ölmedi, yaşıyor. Sadece 'tık' almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler... Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz" dedi.