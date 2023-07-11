Özkan Uğur oğlu kimdir? Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur kimdir? Alişan Uğur hangi dizilerde oynadı?

Özkan Uğur oğlu kimdir? Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur kimdir? soruları araştırılıyor. Hayatını kaybeden MFÖ üyelerinden Özkan Uğur'un cenazesi aralarında Ozan Güven'in de olduğu ekip tarafından Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı. Uğur AKM'de düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, Özkan Uğur oğlu kimdir? Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur kimdir?

ÖZKAN UĞUR OĞLU ALİŞAN UĞUR KİMDİR?

Özkan Uğur 1989 yılından ölümüne kadar, Aysun Aslan Uğur ile evli kaldı. Çiftin "Alişan" isminde bir oğulları bulunmaktadır. 1996 doğumlu olan Alişan Uğur, ilk oyunculuk eğitimini 14 yaşında aldı. Oyunculuk eğitimi almak için İngiltere'de Arts Educational Schools London'da giden, orada müzik teknolojileri ve medya derslerini de alan Uğur, aynı zamanda konservatuar eğitimi de aldı.

Özkan Uğur ve dünyaya 'Ağır Roman' oyunu ile Türkiye'nin adını duyuran koreograf ve yönetmen Aysun Aslan'ın oğlu olan Alişan Uğur babası gibi müzikle de yakından ilgili.

Oyunculuk dışında Royal Acedemy of Dramatic Art'da da 6 ay eğitim gören Uğur, sanata olan ilgisini ''Öyle bir ailede doğdum ki; babam müzisyen, annem de koreograf. Ev, hep sanat doluydu. O yüzden benden matematik profesörü olmam beklenemezdi. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve dans hayatımın içindeydi. 8 yaşında piyano ile tanıştım'' kelimeleriyle anlatmıştı.

69 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından ailesinden ilk açıklama geldi. Sanatçının resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, "Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.