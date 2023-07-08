Uzun süredir tedavi gören Özkan Uğur'un hayatını kaybettiği duyuruldu. Özkan Uğur'un ölüm haberinin ardından Özkan Uğur ne kanseri? Özkan Uğur kanser miydi, ne kanseriydi, neden tedavi görüyordu? soruları gündeme taşındı.

Özkan Uğur ne kanseri? Uzun süredir tedavi gören Özkan Uğur'un hayatını kaybettiği duyuruldu. Özkan Uğur'un ölüm haberinin ardından Özkan Uğur ne kanseri? Özkan Uğur kanser miydi, ne kanseriydi, neden tedavi görüyordu? soruları gündeme taşındı. Detaylar...

ÖZKAN UĞUR KANSER MİYDİ?

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"BU SESİ UNUTMAYACAĞIZ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda usta sanatçı Özkan Uğur'un ölüm haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 2 kez kanseri yenen Özkan Uğur, 1 aydır böbrek rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanenin yoğun bakımında entübe edilerek tedavi görüyordu.