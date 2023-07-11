Üç kez lenf kanserini yenen ve son olarak tekrar kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Usta sanatçının vefatının ardından ise Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur kaç yaşında? Özkan Uğur oynadığı dizi ve filmler neler? soruları aratıldı.

Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur kaç yaşında? Özkan Uğur oynadığı dizi ve filmler neler? merak ediliyor. Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. 41 yıllık hayat arkadaşının ölümüyle yıkılan acılı eş Aysun Aslan ise salondakilerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi. Peki, Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur kaç yaşında? Özkan Uğur oynadığı dizi ve filmler neler?

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Raif Özkan Uğur (17 Ekim 1953, İstanbul - 8 Temmuz 2023, İstanbul), MFÖ grubunun üyesi, müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu. Özkan Uğur'un babası Hurşit Uğur Şehir Hatları'nda çarkçıbaşı olarak çalışmaktaydı. Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulunda okurken mandolin ile tanışır. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır basar. İlk olarak "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını yorumladılar.

Müzik hayatına 1970 yılında birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 yılında Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972 yılında Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldı. İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıtmış Erkin Koray ile birleşti ve 1972 yılında "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liğini çıkardı.

Barış Manço'nun askerden dönmesiyle Özkan Uğur tekrar Kurtalan Ekspres'e döndü. 1973-1974 yılları arasında bu grupla çalıştı. 2 plak kaydında yer aldı. 1974 yılında gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Mazhar - Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümünde de bas çaldı. Kurtalan Ekspres'e 1976 yılında kısa süreli bas gitarist, 1978'de bir Anadolu turnesi için de gitarist olarak grupta yer aldı.

1974 yılında Kurtalan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda yer aldı. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı ayrıldı. Anadolu Rock'ın başka bir ünlü ismi olan Ersen ve Dadaşlar grubuna Taner Öngür'ün yerine bas gitara geçti. Üç 45'likten sonra dönemin siyasi koşulları nedeniyle Ersen Dinleten ile Dadaşlar'ın yolları ayrıldı. Özkan Uğur bir süre daha Dadaşlar'da kaldı ve Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çaldı. 1976 yılında Seyhan Karabay ve Kardaşlar grubunun bir 45'liğinde yer aldı.

1976'da yine Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile İpucu Beşlisi'ne geçti. Bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştılar. Grubun dağılmasıyla 1978 yılında Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovision elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait "İmkansız" adlı şarkıyla 4. olmuştur.

MFÖ yılları

1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler.

1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.

1984 yılında MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar. 1985 yılında Diday Diday Day ve 1988 yılında Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmiştir.

Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken, aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla icra etmektedir. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar bulunmaktadır. Yayınladıkları birçok şarkıda besteciliğiyle dikkat çekti. "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi şarkıların bestesinde yer almış, "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkat çekmiştir. "Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" gibi bestelerinin vokalinde de yer almıştır. "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yapmıştır.

Sinema hayatı

1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Eşkıya filminde rol almıştır. 1998-2001 yılları arasında atv'de yayınlanan İkinci Bahar dizisinde zabıta rolünde oynamıştır. atv'de yayınlanan Ağırlığınca Altın yarışmasını sunmuştur. Komser Şekspir filminde oynamıştır. atv'de yayınlanmış olan Yeter Anne dizisinde anne rolündeki Suna Pekuysal'ın oğlunu canlandırmıştır. Show TV'de yayımlanan Alacakaranlık adlı dizide Bedir Büyükdereci rolünü canlandırmıştır. Cennet Mahallesi dizisinde Beter Ali rolünü canlandırmıştır. G.O.R.A. filminde Garavel rolünde oynamıştır. A.R.O.G. filminde ise Dimi rolünde oynamıştır.

2009 yapımı olan Yahşi Batı filminde de Kızılderili şefi Kızılkayalar rolüyle beyazperdede Cem Yılmaz'a eşlik etmiştir. 2010 yılında yayımlanmaya başlayan Türk Malı dizisinde oynamıştır. 2014 yılında Pek Yakında filminde Ejder rolüyle beyazperdeye bir kez daha çıkmıştır. 2019 yılında Karakomik Filmler: Kaçamak'ta İbrahim, 2020 yılındaysa Karakomik Filmler 2: Deli'de Tuncay Uğurlu karakterine hayat vermiştir.

Özkan Uğur

Kişisel hayatı

Özkan Uğur 1989 yılından ölümüne kadar, Aysun Aslan Uğur ile evli kaldı. Çiftin "Alişan" isminde bir oğulları bulunmaktadır.

ÖZKAN UĞUR NEDEN ÖLDÜ?

2010 yılında yakalandığı lenf kanserini atlatan Uğur, 2020 yılında tekrar kanser tedavisi görmeye başladı. 2023 yılında yaklaşık bir buçuk ay yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Uğur'un, uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı. Ancak takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı. 8 Temmuz 2023'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oyuncu Zafer Algöz, Uğur'un cenazesinin Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığına defnedileceği açıkladı.

OĞLUNUN VEDA YÜREK SIZLATTI

Sahneye annesiyle birlikte çıkan Alişan Uğur babasına veda ederken "Özkan Uğur annemin 41 yıllık aşkı, hayat arkadaşı ve benim sevgili babam. O bizim 3 kişilik ailemizin temeliydi. Birbirimize çok güldük, eleştirdik. Kimi zaman kızdık ama kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Şimdi görüyoruz ki çocuk genç, herkesin bizim tahminlerimizin katbekat sevgilisiymiş. Babam kim olduğuna bakmadan çevresine saçtığı iyiliği, çalışkanlığı, yeteneğiyle gelmiş geçmiş çok nadir insanlardan biriydi. Herkesin birbiriyle iyi olmasını isterdi. Kendine has müziği, doğaçlamaları ve mükemmel oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Türkiye'nin hafızasına kazındı. Hayatını son yıllarda ilerleyen hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık onun gitar çalışını, uyanınca sesini açmak için yaptığı Özkanca egzersizlerini kahkahalarını ve eleştirilerini duyamayacak olmak, daha doğrusu ona dokunamayacak olmak çok hüzün verici. Ailesi olarak derin üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Zaman bizim için durdu, boşlukta yüzüyoruz adeta. Hep içimizde yanımızda olacaksın" ifadelerini kullandı.

Oğlundan sonra konuşan Aysun Aslan, "Benim söyleyecek bir şeyim yok. Özkan Uğur'umuz için sizden 1 dakikalık saygı duruşu rica ediyorum" dedi.

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