Özkan Uğur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları ve filmleri nelerdir? Özkan Uğur'un hayatı ve biyografisi!

Özkan Uğur'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi, şarkıları nelerdir? Özkan Uğur ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Özkan Uğur geliyor. Peki, Özkan Uğur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Özkan Uğur'un hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Raif Özkan Uğur (d. 17 Ekim 1953, İstanbul), MFÖ grubunun bir üyesi, müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu.

İlk yılları

Özkan Uğur'un babası Hurşit Uğur Şehir Hatları'nda çarkçıbaşı olarak çalışmaktaydı. Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulunda okurken mandolin ile tanışır. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır basar. İlk olarak "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını yorumladılar.

Müzik hayatı

Müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 senesinde Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldı. İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıtmış Erkin Koray ile birleşti ve 1972'de "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liğini çıkardı.

Barış Manço'nun askerden dönmesiyle Özkan Uğur tekrar Kurtalan Ekspres'e döndü. 1973-1974 yılları arasında bu grupla çalıştı. 2 plak kaydında yer aldı. 1974'te gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Mazhar - Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümünde de bas çaldı. Kurtalan Ekspres'e 1976'da kısa süreli bas gitarist, 1978'de bir Anadolu turnesi için de gitarist olarak grupta yer aldı.

1974'te Kurtalan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda yer aldı. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı ayrıldı. Anadolu Rock'ın başka bir ünlü ismi olan Ersen ve Dadaşlar grubuna Taner Öngür'ün yerine bas gitara geçti. Üç 45'likten sonra dönemin siyasi koşulları nedeniyle Ersen Dinleten ile Dadaşlar'ın yolları ayrıldı. Özkan Uğur bir süre daha Dadaşlar'da kaldı ve Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve Kardaşlar grubunun bir 45'liğinde yer aldı.

1976'da yine Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile İpucu Beşlisi'ne geçti. Bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştılar. Grubun dağılmasıyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovision elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait "İmkansız" adlı şarkıyla 4. olmuştur.

MFÖ yılları

1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler.

1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.

1984'te MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar. 1985'te Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmiştir.

Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken, aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla icra etmektedir. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar bulunmaktadır. Yayınladıkları birçok şarkıda besteciliğiyle dikkat çekti. "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi şarkıların bestesinde yer almış, "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkat çekmiştir. "Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" gibi bestelerinin vokalinde de yer almıştır. "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yapmıştır.

Solo kariyeri

Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıdır. İlk yayınladığı solo şarkı Karışık Pizza filminin müziği "Maksat Muhabbet Olsun"dur. G.O.R.A. filmi için yazdığı "Olduramadım" da kendisinin bir klibe de sahip olan ikinci şarkısıdır.

Özkan Uğur müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer almıştır. Bunlardan bazı örnekler Sezen Aksu, Tarkan, Aşkın Nur Yengi, Nev, Yavuz Çetin, Baba Zula, Ayhan Sicimoğlu, Asya'dır. Sezen Aksu'nun "Dert Faslı" şarkısının bestecilerinden biridir. Ayşegül Aldinç'in "Bir Kız", "Ne Güzel", "Nenni" isimli parçalarının müzikleriyle, Sertab Erener'in "Kera" ve Yavuz Çetin'in "Fanki Tonki Zonki" parçalarının sözleri de ona aittir. En son 2016'da DMC'den "Aynada" single'ını çıkartmıştır.

Bas gitarı

İlk yıllarında kendi bas gitarını yapmaya çalışan Özkan Uğur'a şu anki Fender Jazz Bass gitarı kendisine Barış Manço tarafından hediye edilmiştir. Bir de perdesiz gitara sahip olan Özkan Uğur, ayda bir gitarın tellerini değiştirip bakımını yapmaktadır. Bir röportajında "Hayatım onunla geçti, milyarlar verseler de satmam. Bir kez konser için enstrümanları taşırken yere düşmüştü. Fark etmemişiz. Araba geri geri giderken az daha gitarımı paramparça ediyordu. Allahıma şükürler olsun ki sadece kutusu ezildi." demiştir.

Sinema hayatı

1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Eşkıya filminde rol almıştır. 1998-2001 yılları arasında atv'de yayınlanan İkinci Bahar dizisinde zabıta rolünde oynamıştır. atv'de yayınlanan Ağırlığınca Altın yarışmasını sunmuştur. Komser Şekspir filminde oynamıştır. atv'de yayınlanmış olan Yeter Anne dizisinde anne rolündeki Suna Pekuysal'ın oğlunu canlandırmıştır. Alacakaranlık adlı dizide Bedir Büyükdereci rolünü canlandırmıştır. Cennet Mahallesi dizisinde Beter Ali rolünü canlandırmıştır. G.O.R.A. filminde Garavel rolünde oynamıştır. A.R.O.G. filminde ise Dimi rolünde oynamıştır.

2009 yapımı olan Yahşi Batı filminde de Kızılderili şefi Kızılkayalar rolüyle beyazperdede Cem Yılmaz'a eşlik etmiştir. 2010 yılında başlayan Türk Malı dizisinde oynamıştır. 2014 yılında Pek Yakında filminde Ejder rolüyle beyazperdeye bir kez daha çıkmıştır.

Özel hayatı

Özkan Uğur, Aysun Aslan Uğur ile evlidir. Çiftin "Alişan" isminde bir oğulları bulunmaktadır.

2013'te yakalandığı lenf kanserini atlatan Uğur, 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başladı.

Diskografisi

Barış Manço & Kurtalan Ekspres

1972: Ölüm Allah'ın Emri / Gamzedeyim Deva Bulmam

1973: Lambaya Püf De / Kalk Gidelim Küheylan

1973: Gönül Dağı / Hey Koca Topçu

1974: Nazar Eyle / Gülme Ha Gülme

Rıfat Öncel & Kurtalan Ekspres

1973: Zeynebim / Dosta Bizden Selam Olsun

Erkin Koray & Ter

1972: Hor Görme Garibi / Züleyha

Mazhar - Fuat

1974: Türküz Türkü Çağırırız (LP)

Edip Akbayram & Dostlar

1974: Garip / Kaşların Karasına

Ersen & Dadaşlar

1975: Dostlar Merhaba / Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin

1975: Gafil Gezme Şaşkın / Güzele Bak Güzele

1976: Ekmek Parası / Zalim

Selda & Dadaşlar

1976: Türkülerimiz (LP)

Seyhan Karabay & Kardaşlar

1976: Kan Davası / Dam Üstünde Çul Serer

İpucu Beşlisi

1976: Heyecanlı / Hop Otur Hop Kalk

Grup Karma

1978: İmkansız / Mutlu Mu Gülenler

MFÖ

1984: Ele Güne Karşı Yapayalnız

1985: Peki Peki Anladık

1986: Vak The Rock

1987: No Problem

1990: Geldiler

1992: Agannaga Rüşvet

1992: Dönmem Yolumdan

1995: M.V.A.B.

2006: AGU

2011: Ve MFÖ

Filmografisi

Filmler

Arkadaşım Şeytan, 1988

Eşkıya, 1996

Komser Şekspir, 2000

G.O.R.A., 2004

Kısık Ateşte 15 Dakika, 2006

A.R.O.G, 2008

Yahşi Batı, 2010

Pek Yakında, 2014

Arif V 216, 2018

Karakomik Filmler, 2019

Karakomik Filmler 2, 2020

TV dizileri

İkinci Bahar - (1999) - Sedat

Yeter Anne - (2001) - Altan

Alacakaranlık - Bedir Büyükdereci - (2004)

İstanbul Şahidimdir - (2004)

Cennet Mahallesi, (2004-2007) - Beter Ali

Sıkı Dostlar, 2009 - Cevdet

Türk Malı - (2010) - Özcan Dayı

Bir Ömür Yetmez - (2011-2012)

Şubat - (2012-2013)

Galip Derviş - (2014) - Behruz Aliyüf (Konuk oyuncu)

Poyraz Karayel - (2015-2016) Sahte Adil Topal/İsmail Karayel

Jet Sosyete (2019) - Timur (40. bölüm)

İnternet dizisi

Erşan Kuneri - (2022) - (Konuk Oyuncu)

Film müziği