Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayranlarını yasa boğan haberin ardından Özkan Uğur hakkında merak edilenler Özkan Uğur evli mi? Özkan Uğur eşi kim, çocuğu var mı? soruları ile aratıldı.

Özkan Uğur evli mi? Özkan Uğur eşi kim, çocuğu var mı? merak ediliyor. Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı ve oyuncu Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm haberini de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda verdi. Peki, Özkan Uğur evli mi? Özkan Uğur eşi kim, çocuğu var mı?

ÖZKAN UĞUR EVLİ Mİ?

Özkan Uğur 1989 yılından ölümüne kadar, Aysun Aslan Uğur ile evli kaldı. Çiftin "Alişan" isminde bir oğulları bulunmaktadır.

ÖZKAN UĞUR NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı ve oyuncu Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm haberini de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda verdi.

"BU SESİ UNUTMAYACAĞIZ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda usta sanatçı Özkan Uğur'un ölüm haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Özkan Uğur

ERDOĞAN: AİLESİNE SABIR DİLİYORUM

Özkan Uğur'un ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak baş sağlığı dileyen cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

ACILI AİLEDEN İLK AÇIKLAMA

Özkan Uğur'un Instagram hesabından açıklama yapan acılı aile şu ifadeleri kullandı: "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun."

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur, 1 aydır böbrek rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanenin yoğun bakımında entübe edilerek tedavi görüyordu.

Özkan Uğur

CENAZE TÖRENİ 11 TEMMUZ'DA

Özkan Uğur'un cenaze töreni programı oyuncu Zafer Algöz tarafından duyuruldu. Tören, 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11.00'de başlayacak. Öğle namazının ardından Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özkan Uğur, müzik hayatına 1970 yılında birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 yılında Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

Edip Akbayram Dostlar, Ersen Dadaşlar'la çalıştı. Aynı yılın sonlarına doğru Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in yer aldığı Kaygısızlar grubuna girdi. 1974 yılında İPUCU 5'lisi adıyla kurulan yeni grupta yer aldı. 1979 sonunda askeri görevini tamamlayan Özkan Uğur 1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un "Şahları da vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı. 1984te,Ferhan Şensoydan ayrıldıktan sonra MFÖ olarak yoluna devam etti.

1997 yılında Yavuz Turgul'un "Eşkiya" filminde ilk oyunculuk kariyeri başladı.1998-1999-2000 sezonlarında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyunda konuk sanatçı olarak yer aldı. 1999da "Aganigi-Naganigi" fındık tanıtım filmiyle, oyuncuktaki başarısı daha da geniş kitlelere ulaştı.

Özkan Uğur

"İkinci Bahar", "Yeter Anne" "Cennet Mahallesi" adlı televizyon dizilerinde oyunculuk yeteneği ile izleyicilerinin beğenisini kazanan Uğur "Ağırlığınca Altın" ve Özkan'la Kaç Para adlı yarışma programlarında oldukça başarılı bir sunuculuk örneği gösterdi. Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı "Komiser Şekspir" filmindeki rolü oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Gişe hasılat rekorları kıran Gora adlı filmindeki rolü ile Uğur sinema severlerden büyük beğeni topladı.