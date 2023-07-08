Özkan Uğur'un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Özkan Uğur'un cenaze töreni nerede yapılacak?

Ünlü sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber ünlü müzisyenin sevenlerini yasa boğarken, rol arkadaşı olan Zafer Algöz cenaze töre detaylarını paylaştı. Peki Özkan Uğur cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Özkan Uğur'un cenaze töreni nerede yapılacak?

Özkan Uğur cenaze töreni ne zaman? Ünlü sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber ünlü müzisyenin sevenlerini yasa boğarken, rol arkadaşı olan Zafer Algöz cenaze töre detaylarını paylaştı. Peki Özkan Uğur cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Özkan Uğur'un cenaze töreni nerede yapılacak? Detaylar!

ÖZKAN UĞUR'UN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Özkan Uğur'un cenaze töreni programını pek çok filmden rol arkadaşı olan Zafer Algöz duyurdu. Buna göre tören, 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11.00'de başlayacak. Öğle namazının ardından Taksim Camii'nde kılınacak ve cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

UZUN SÜREDİR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"BU SESİ UNUTMAYACAĞIZ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda usta sanatçı Özkan Uğur'un ölüm haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

CENAZE PROGRAMINI ZAFER ALGÖZ PAYLAŞTI

Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu. Tören programını 'Yahşi Batı' ve 'Pek Yakında' gibi filmlerde Özkan Uğur ile birlikte rol alan oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştı.

11 TEMMUZ'DA CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞECEK

Paylaşımında Algöz, "Özkan Uğur'un cenaze töreni Salı günü (11-temmuz)da AKM de saat 11'00 de yapılacak. Taksim Camiinde öğlen cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet'de defnedilecektir. Tüm sevenlerinin ve Ülkemizin başı sağolsun" dedi.

ACILI AİLEDEN İLK AÇIKLAMA

Sanatçının resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, şu ifadeleri kullandı: "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun."

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur, 1 aydır böbrek rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanenin yoğun bakımında entübe edilerek tedavi görüyordu.