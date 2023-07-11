Özkan Uğur cenaze töreni CANLI İZLE! Özkan Uğur cenaze töreni nereden CANLI izlenir? merak ediliyor. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, son yolculuğuna uğurlanıyor. Özkan Uğur cenaze töreni CANLI İZLE! Özkan Uğur cenaze töreni nereden CANLI izlenir? araştırılıyor. Özkan Uğur cenaze töreni CANLI İZLE! Özkan Uğur cenaze töreni nereden CANLI izlenir? Detaylar haberimizdedir…

ÖZKAN UĞUR CENAZE TÖRENİ

Tören başlamadan önce Uğur'un tabutu sahneye getirildi. Usta ismin sanat hayatı boyuncu yol arkadaşı olan gitarı da tabutunun yanına konuldu. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Alagöz, Çağla Şikel, Yılmaz Erdoğan, Ozan Güven, Cem Yılmaz ve çok sayıda sanatçı katılıyor. Törende Özkan Uğur'la ilgili bir film de gösterildi. Salonda sanatçıların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Uğur'la ilgili videonun ardından herkes ayağa kalkıp alkışlarken Cem Yılmaz oturduğu yerde zor anlar yaşadı.

ÖZKAN UĞUR CENAZE TÖRENİ CANLI İZLE!

ÖZKAN UĞUR CENAZE TÖRENİ NEREDEN CANLI İZLENİR?

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, son yolculuğuna uğurlanıyor. AKM'de düzenlenen törene sanatçılar katılırken, Özkan Uğur'un tabutunun başına sanat hayatı boyunca yol arkadaşı olan gitarı konuldu. Usta sanatçı için şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor. Uğur'un ölümüyle yıkılan Cem Yılmaz törende gözyaşlarına boğuldu.

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