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Özkan Sağın ameliyat öncesi - sonrası boyu kaç? Özkan Sağın ne kadar uzadı?

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TikTok fenomeni Özkan Sağın, Türkiye'de boy uzatma ameliyatı olmasının ardından Özkan Sağın ameliyat öncesi - sonrası boyu kaç? Sorusu ve Özkan Sağın ne kadar uzadı? Sorusu oldukça merak edildi. Gerçekleştirilen işlem hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki, Özkan Sağın ameliyat öncesi - sonrası boyu kaç? Özkan Sağın ne kadar uzadı?

TikTok fenomeni Özkan Sağın, boy uzatma ameliyatı olduTikTok fenomeni Özkan Sağın, boy uzatma ameliyatı oldu

Özkan Sağın ameliyat öncesi - sonrası boyu kaç? 24 yaşındaki genç oyuncu ve TikTok fenomeni Özkan Sağın, 1.66'lık boyundan rahatsız olunca harekete geçti. Boy uzatma ameliyatı olarak boyu uzayan genç isim, son haliyle dikkat çekti. Peki, Özkan Sağın ameliyat öncesi - sonrası boyu kaç? Özkan Sağın ne kadar uzadı?

ÖZKAN SAĞIN AMELİYAT ÖNCESİ - SONRASI BOYU KAÇ?

Çektiği eğlenceli videolarla Instagram'da 1 milyon TikTok'ta da 2,5 milyon takipçiye ulaşan Özkan Sağın, ameliyatla 10 cm uzadıktan sonra hasta yatağından bir video yayınlayarak "Ameliyatla 1.66'dan 1.76 olmuşumdur" notunu yazdı. Sağın daha sonra da bir video hazırlayarak öncesi ve sonrası halini paylaştı.

EVDE ÇEKTİĞİ VİDEOLARLA ÜNLENDİ

Geçtiğimiz sene Haberler.com'un YouTube kanalında Enes Özdemir'in sorularını yanıtlayan Özkan Sağın, fenomenliğe nasıl başladığını anlatmıştı. Eğlence amacıyla çektiği videolarla ünlenen Sağın "Üniversite hazırlık döneminde arkadaşlarımla video çekiyorduk. Okul kapanınca hesabım boş kalmasın diye konuşarak videolar çekmeye başladım ve çok sevildi. Bir anda 25 binden 100 bine ulaştım hemen" demişti.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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