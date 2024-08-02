Özkan Baltacı 2024 Paris Olimpiyatlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Peki, Özkan Baltacı kimdir? Özkan Baltacı kaç yaşında, nereli, branşı ne?

ÖZKAN BALTACI KİMDİR?

Doğum: 13 Şubat 1994 (30 yıl yaşında), İzmir

Boy: 1,82 m

Özkan Baltacı (d. 13 Şubat 1994), Türk çekiç atıcı.

Baltacı, 2016 ve 2018 Avrupa ile 2017 ve 2019 dünya şampiyonlarında ülkesini temsil etti.