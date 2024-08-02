Özkan Baltacı kimdir? Özkan Baltacı kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Olimpiyatlara katılan sporcularımız performansları ve başarıları ile ilgi odağı oluyor. Onlardan biri de Özkan Baltacı. Peki, Özkan Baltacı kimdir? Özkan Baltacı kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Özkan Baltacı 2024 Paris Olimpiyatlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Peki, Özkan Baltacı kimdir? Özkan Baltacı kaç yaşında, nereli, branşı ne?
ÖZKAN BALTACI KİMDİR?
Doğum: 13 Şubat 1994 (30 yıl yaşında), İzmir
Boy: 1,82 m
Özkan Baltacı (d. 13 Şubat 1994), Türk çekiç atıcı.
Baltacı, 2016 ve 2018 Avrupa ile 2017 ve 2019 dünya şampiyonlarında ülkesini temsil etti.