Özhan Aşkın Öztürk kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Darıca Belediye Başkan adayı Özhan Aşkın Öztürk kimdir?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye Belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Özhan Aşkın Öztürk kimdir? İYİ Parti Kocaeli Darıca Belediye Başkan adayı Özhan Aşkın Öztürk kimdir?

İYİ PARTİ KOCAELİ DARICA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

İYİ Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Özhan Aşkın Öztürk oldu.

ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK KİMDİR?

27.11.1974 yılında Gebze'de dünya geldi. İlköğrenimimi Gebze Eşrefbey İlköğretim Okulu'nda, orta öğrenimimi Özel Seymen Koleji'nde tamamladı. Lise eğitimimi ise Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilgisayar bölümünde tamamladı. Üniversiteyi Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde okuyarak bitirdi. Üniversite eğitimim sırasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mimarlık Fakülte Başkanlığı görevlerini yürüttü. Lisans eğitimimin ardından mesleğim mimarlığı yapabilmek için; Öztürk Proje Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi Limited Şirketi'ni kurdu. 2001 yılından bu yana halen şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yürütmekte. 2009 yılında evlendi. Bir kız çocuğu babası.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.