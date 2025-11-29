Özgürce yol almak herkesin hakkı; İDO'dan görme engelliler için DANIŞ hizmeti

İDO'dan Erişilebilirlikte Sürdürülebilir Bir Yaklaşım

İDO, uzun yıllardır sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri ve kapsayıcı hizmet anlayışıyla, deniz ulaşımına toplumsal bir değer katmayı sürdürüyor. Görme engelli yolculara destek olmak amacıyla WeWALK iş birliğiyle DANIŞ uygulaması üzerinden sunulan görüntülü yönlendirme ve rehberlik hizmeti, İDO'nun erişilebilirlik vizyonunun güçlü bir parçası olarak hizmet vermeye devam ediyor.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan;

"Eşit, güvenli ve özgür bir yolculuk sunmak temel değerimizdir."

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, kurumun erişilebilirlik yaklaşımını ve toplumsal sorumluluk misyonunu şu sözlerle ifade ediyor;

"İDO olarak ulaşımı, herkes için eşit fırsatlar sunan bir alan olarak görüyoruz. Görme engelli yolcularımıza tüm terminal ve gemilerimizde sağladığımız ücretsiz yönlendirme ve rehberlik desteği, yalnızca bir hizmet değil; toplumun tüm bireylerinde farkındalık kazandırmayı hedefleyen, fırsat eşitliğine dayanan ve insan odaklı bir anlayış ve bizim de hizmet anlayışımızın temel yaklaşımıdır.''

"En kıymet verdiğimiz konu, her yolcumuzun bizimle temas kurduğu andan itibaren kendini güvende hissederek, özgürce seyahat edebilmesi ve kendini her aşamada desteklenmiş hissetmesidir. Engelleri değil insanı merkeze alan bir bakış açısıyla hareket ediyor; erişilebilirlik konusunda kalıcı çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımımızı, bir kurumsal kimliğin ötesinde vatandaş olarak sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Günlük yaşamında herkesin bağımsız hareket edebilmesi, sosyalleşebilmesi, emniyetli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fırsat eşitliği temeline dayanan hizmet sunma sorumluluğumuz, tüm projelerimizin merkezinde yer almaya devam edecek."

DANIŞ Hizmeti ile Bağımsız ve Güvenli Deniz Yolculuğu

İDO terminallerinde ücretsiz sunulan DANIŞ uygulaması sayesinde görme engelli yolcular;

• Yolculuk öncesinde görüntülü asistan desteğiyle rehberlik,

• 34 terminalde yeme-içme ve alışveriş alanlarına erişim,

• 50 gemide anlık görsel yönlendirme ile güvenli hareket,

• Tüm hizmetlere erişim imkanına sahip oluyor.

Bu destek, görme engelli bireylerin "tek başıma da yolculuk yapabilirim" özgüvenini güçlendiriyor ve onların toplumsal hayata daha aktif katılımını destekliyor.

İDO'nun İnsan Odaklı Yaklaşımı; Fırsat Eşitliği ve Kapsayıcılık

İDO, erişilebilirlik çalışmalarını yalnızca dönemsel bir proje olarak değil sürdürülebilir bir kurumsal sorumluluk olarak ele alıyor. DANIŞ hizmeti, şirketin kapsayıcı yaklaşımının güçlenerek devam eden önemli bir parçası.

İDO, toplumsal fayda sağlamayı ve herkes için erişilebilir bir yolculuk deneyimi oluşturmayı, kurumsal kimliğinin vazgeçilmez bir unsuru olarak konumlandırıyor.

Denizin sunduğu özgür yolculuklar tüm hızıyla devam ediyor

Denizde, terminalde, yolculuğun her anında… İDO, engelleri birlikte kaldırmaya ve herkes için eşit, emniyetli ve özgür bir ulaşım deneyimi sunmaya devam ediyor.

