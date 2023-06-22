Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Özgür Volkan Ağar ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Özgür Volkan Ağar kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Özgür Volkan Ağarise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Özgür Volkan Ağarkimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

ÖZGÜR VOLKAN AĞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

1972 yılında Ankara'da dünyaya gelen Özgür Volkan AĞAR ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladı.1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan AĞAR, yüksek lisans eğitimini Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında ABD'de tamamladı.

Ocak 1996 tarihinde T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nde Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan AĞAR, 1999 yılında İthalat Genel Müdürlüğü'nde Dış Ticaret Uzmanı, 2005 yılında İhracat Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, 2007-2009 yıllarında Gürcistan Batum Başkonsolosluğu'nda Ticaret Ataşesi, 2009 yılında İhracat Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2010 yılında Ekonomi Bakanlığı'nda İhracat Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Ocak 2016 yılından itibaren altı yıl Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü ve son olarak 17.03.2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

İngilizce bilen AĞAR, evli ve iki çocuk babasıdır.