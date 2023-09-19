Survivor All Star 2024 Özgür Tetik kimdir ve Özgür Tetik Survivor All Star'a mı katılıyor gündeme geliyor. Survivor 2024 yarışmacı kadrosunda kimler olduğu merak ediliyor. TV8 kanalında yayınlanan Survivor yarışması yeni sezon yarışmacısı belli oldu. Peki, Özgür Tetik Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Özgür Tetik Survivor'a mı katılıyor? Özgür Tetik kimdir, hangi yıllar yarıştı?

Survivor All Star 2024 Özgür Tetik kimdir ve Survivor 2024 yeni sezon yarışmacıları kimler merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2024 sezonunun yarışmacılarını açıklamaya devam ediyor. Özgür Tetik Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Özgür Tetik Survivor'a mı katılıyor? Özgür Tetik kimdir, hangi yıllar yarıştı? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ALL STAR 2024 ÖZGÜR TETİK KİMDİR?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması yeni sezonuna hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024 sezonunun yeni yarışmacısını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2024 kadrosuna Özgür Tetik'ın dahil olduğunu açıkladı.

Instagram hesabından her gün bir ismi açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de 48 yaşındaki Özgür Tetik'i açıklayarak "Survivor'da inanılmaz performansıyla gençlere taş çıkartan Özgür, All Star'da yarışacak. Özgür SMS'siz Survivor'da performansıyla nereye kadar götürecek heyecanla bekliyorum" dedi.

ÖZGÜR TETİK KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Özgür Tetik'in hayatı merak konusu oldu. Özgür Tetik, 1975 Yalova doğumludur. 48 yaşında olan Özgür Tetik uzun yıllar basketbol oynadı. Ek olarak antrenörlük eğitimleri de aldı.