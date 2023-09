Survivor 2023'deki performansıyla adından söz ettiren 48 yaşındaki Özgür Tetik, Survivor 2024 All Star kadrosuna dahil oldu. Tetik'in performansını merak ettiğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Performansıyla gençlere taş çıkartan Özgür, SMS'siz nereye kadar götürecek heyecanla bekliyorum" dedi. Peki, Özgür Tetik kimdir, eşi kim, boyu kaç, nereli, çocuğu var mı? Survivor 2023 Özgür Tetik kimdir? İşte detaylar…

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit, Nefise Karatay, Doğukan Manço, Seda Ocak, Yasin Obuz, Sahra Işık ve Gizem Memiç'in ardından Özgür Tetik de kadroya dahil oldu.

ÖZGÜR TETİK KİMDİR, EŞİ KİM, BOYU KAÇ, NERELİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Özgür Tetik, 1975 yılında Yalova'da doğdu. Ortaokul yıllarında basketbola ilgi duymaya başladı ve uzun yıllar boyunca amatör liglerde basketbol oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörü olma yolunda adım attı.

Sporcu ve antrenör olarak kariyerine devam ederken uzun yıllar boyunca kuvvet antrenmanlarıyla ilgilendi ve bu alanda deneyim kazandı. 2002 yılında triathlon sporuna ilgi duydu ve olimpik triathlon kategorisinde yarışlara katıldı.

Öğrenmeye ve gelişmeye devam ederek çeşitli kulüplerde çalıştı. Özgür Tetik, NPTI Level 3 ve Fitness Federasyonu Level 2 antrenörüdür. Ayrıca Avusturya'da Crossfit eğitimi aldı ve Latin danslarıyla ilgilendi. Dans gösterilerine katıldı ve dans eğitmenliği yaptı.

Triatlon deneyiminden sonra koşu yarışlarına odaklandı. Yarı maraton ve maratonlarda yarıştı ve 2008'den sonra özellikle koşu ve kuvvet antrenörlüğü konusunda uzmanlaştı. 2010 yılında ultra maratonlara ilgi duymaya başladı ve son beş yıl içinde 50 km, 100 km ve 250 km gibi uzun mesafe yarışlarında birçok kez mücadele etti. Şu anda sadece ultra maratonlara katılarak spor kariyerine devam ediyor.

2014 yılında antrenör eşi Tuğba Tetik ile birlikte Running Academy'yi kurdu ve sporcu performans ölçümleri yapmaya başladı. Aynı zamanda profesyonel ve amatör sporcuların antrenörlüğünü üstlendi ve uluslararası yarışlara katıldı.

2016 yılında Technogym ile çalışmaya başladı ve Wellness Institute İtalya'ya giderek Technogym Master Trainer unvanını aldı. Şu anda Technogym Master Trainer olarak Wellness Institute Türkiye eğitim programlarından biri olan koşu eğitimlerini vermektedir.