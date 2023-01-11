Özgür Özel, Süleyman Soylu hakkında ne açıklayacak (DOSYA)?

Özgür Özel, "Yarın Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım, başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim" dedi. Açıklama sonrası Özgür Özel, Süleyman Soylu hakkında ne açıklayacak, sorusunun yanıtı merak edildi.

CHP'li Özel: Yarın Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım, başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşinin FETÖ firarisi olduğuna yönelik iddiası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kullandığı ifadeler sonrası Özgür Özel, Süleyman Soylu hakkında ne açıklayacak, merak edildi.

ÖZGÜR ÖZEL, SÜLEYMAN SOYLU HAKKINDA NE AÇIKLAYACAK?

CHP'li Özel şu ifadeleri kullandı: "Sen İBB dersen biz de sana senin yardımcının kardeşinin de FETÖ'de firarı var deriz, o zaman hiçbir cevap veremezsin. Sonra savunma. Çataklı öyle yaptı, böyle yaptı. Süleyman Soylu'dan savunma, zaten 3,4,5 yıldır kardeşiyle görüşmüyor. Ertesi gün Çataklı diyor, geldi, ifade verdi. Süleyman Soylu'nun ruh halini buradan görebiliyor musunuz? Çataklı'dan da şu sorulara yanıt bekliyoruz. Ne zaman geldi? Hangi yolla geldi? Her aranan gibi havaalanında gözaltına alındı mı? Terör savcısının karşısına çıkarıldı mı? Tutuklandı mı? Ev hapsi mi var? Yoksa bırakılıp sınırı geçip, Bali'ye, Paris'e, Pensilvanya'ya kaçtı mı? Bunlara cevap da bekliyoruz.

Ama Süleyman Soylu sen yarını bekle. Yarın burada bir dosya açıklanacak, bir büyük dosya. Yarın burada Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken bir dosya açıklayacağım. Cevabından kaçamayacağı yine kimyasının bozulacağı bir dosya açıklanacak. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklamayacak bir durumda olursa, başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak."