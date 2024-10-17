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Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ne zaman ziyaret edecek?

Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ne zaman ziyaret edecek?
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Türkiye'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'ı yaklaşık 8 yıldır tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde ziyaret edeceği iddia edildi. Peki, Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ne zaman ziyaret edecek?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'ı yaklaşık 8 yıldır tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde ziyaret edeceği iddia edildi. Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ne zaman ziyaret edecek?

ÖZGÜR ÖZEL, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I NE ZAMAN ZİYARET EDECEK?

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığından izin talebinde bulundu. Talebi değerlendiren bakanlığın ziyarete izin verdiği öğrenildi.

Özel'in, Demirtaş'ı, 21 Ekim Pazartesi günü ziyaret etmesinin planlandığı kaydedildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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