Özgür Özel ne dedi? Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi?

Özgür Özel ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Avukatlarımız dava açacaklar." yanıtını verdi. Özgür Özel'den ise Erdoğan'a jet hızında cevap geldi.Peki, Özgür Özel ne dedi? Özgür Özel cumhurbaşkanına hakaret mi etti? Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi? İşte detaylar...

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?



Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala, 4,5 yıllık aradan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadedeler kullanarak, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİ İSMET ÖZEL'E HAVALE EDİYORUM"

Özel "Erdoğan, bana nanik mi yapacak? Soy ismimiz çok garipse kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum. Kişisel bir saldırı var. Ona İsmet Özel yanıt versin. Büyük bir art niyet içinde olduklarını görüyorum. Erdoğan'ın soyadımla uğraşması acziyet göstergesi. Prompterdan konuşmuyorsa, konuşmasının elde tutulacak hiçbir yanı yok. Herkesin yargılanmasının usulleri belli. Dokunulmazlığımı kaldırırsınız. Yargılanırım. Mahkeme karar verir. Dediklerimde suç unsuru var mı? Sokakta çocuklar birbirlerinin soyadlarıyla dalga geçtiğinde babası der ki, 'Evladım soyadıyla dalga geçilmez. Ben bütün Erdoğan ailesine soyadlarından dolayı saygı duyuyorum" diye konuştu.

"ADI ÖZGÜR AMA SOYADI ÇOK GARİP"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi basına yaptığı açıklamada, CHP'li Özgür Özel'in Gezi Davası kararı ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Bu zatın ifadeleri tamamıyla milletvekili olduğu için cezası yok ama manevi tazminat noktasında başındaki ağa babası nasıl Man Adası davasında bedel ödediyse avukatlarımız ona da dava açacak. Sadece o değil başka kişilere de dava açılacak. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Bunlar uluslararası hukuku bilmiyor. Artık AİHM'lik bir iş kalmadı. Burada hüküm giydi. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Bu karara herkes saygı duyacak. Başka ülkelerin hukuku var da bizim hukukumuz yok mu? Türkiye'de yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayanlar bunun bedelini ödeyecek."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Özel'in 26 Nisan'da Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirtti.

Özel'in, Erdoğan'a yönelik açıklamalarının mesnetsiz ve kişilik haklarına ağır saldırı mahiyetinde olduğu ifade eden Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Kamuoyunda 'gezi olayları' olarak bilinen hadiseler kamu görevlileri dahil olmak üzere onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği, birçok kamu binasının ve iş yerinin tahrip edildiği, kamuya ve özel kişilere ait mallara zarar verildiği, cebir ve şiddet kullanılarak meşru hükümetin devrilmeye çalışıldığı hadiselerdir. Gerek amacı gerekse tercih edilen yöntemler itibariyle birçok suça vücut veren bu hadiselerin adli makamlar tarafından soruşturulması ve kovuşturulması kadar tabii bir şey olamaz. Hiçbir demokratik hukuk devleri, şiddet içerikli yönetmelerle, seçilmiş meşru hükümetin devrilmesine müsamaha göstermez. bu nitelikteki eylemlere adli ve idari olarak müsamaha göstermek demokratik hukuk devletinin bizatihi inkarı anlamına gelmektedir."

Kuvvetler ayrılığının cari olduğu demokratik hukuk devletinde, yargısal faaliyetlerden dolayı yasama ve yürütmenin itham edilemeyeceğini, yargılama faaliyetinin bağımsız ve tarafsız mahkemelerin yetkisinde olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Mahkemelerin, tabi oldukları usuller çerçevesinde yaptıkları yargılama faaliyetlerine ve hüküm olarak ortaya koydukları iradeye herkes saygı göstermek zorundadır. Mahkeme kararlarının eleştirilmesi ile kararını veren hakimlere hakaret edilmesi veya hakimlerin tehdit edilmesi aynı çerçevede değerlendirilemez."

Aydın, "Davalının, kamuoyunda 'gezi davası' olarak bilinen ceza davasında yerel mahkemenin verdiği karar üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları, yukarıda ifade edilen temel ilkelerin açık bir ihlali olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına da ağır bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Özel'in dava konusu beyanlarının ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını, kamusal tartışmalara katkı sunma kapasitesi olmadığına dikkati çeken Aydın, "Cumhurbaşkanımızın itibarına zarar veren, siyasi eleştiriden çok kişisel saldırı niteliğinde açıklamalardır. Sonuç olarak dava dilekçede ise 250 bin lira manevi tazminatın Özgür Özel'den tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir." ifadesini kullandı.

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