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Özgür Özel'in büyük sürprizi çalıntı çıktı

Özgür Özel ne açıklayacak? Özgür Özel'in sürprizi ne?

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in önemli bir açıklama yapacağı duyurulmuştu. Özel'in bu açıklaması merakla bekleniyordu. Peki, Özgür Özel ne açıklayacak? Özgür Özel'in sürprizi ne?

Özgür Özel'in günler öncesinden duyurduğu "büyük sürpriz", siyasi arenada merakla bekleniyordu. Saat 15:00'te kürsüye çıkan Özel, elinde tuttuğu kırmızı kartı göstererek hükümete yönelik sert bir mesaj verdi. Bu hareket, özellikle futbol dünyasındaki kırmızı kart sembolizmini çağrıştırdı. Peki, Özgür Özel ne açıklayacak? Özgür Özel'in sürprizi ne? Detaylar haberimizde...

ÖZGÜR ÖZEL NE AÇIKLAYACAK?

Bugün Mersin'de bir açılış töreninde buluşacaklarını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. 2 Ocak günü kendi memleketimde, Manisa'da yılın ilk mitingini, ilk toplantısını yapmıştık. Ardından Ardahan'da, Kars'ta, Sarıkamış'ta, Erzurum'da, dün Konya'nın Cihanbeyli'sinde, Ereğli'sinde halkımızla buluştuk. Bugün Mersin'deyiz, ziyaretlerimiz olacak, çalışmalarımız olacak ama saat 15.00'te Mersin'den Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak. Onun için gördüm, örgütümüz emek vermiş Mersin'e. Mitingimiz, toplantımız, açılış törenimiz duyurulmuş ama sizlerden de saat 15.00'te, yanınıza bugün sesimizi duyması gerekenleri, bizim sesini duyduklarımızı, özellikle emeklileri, emekçileri, çiftçileri, narenciye üreticilerini, esnafı, gençleri alarak o meydana gelmenizi, o meydanda bütün Türkiye'ye vereceğimiz mesajı ve bir önemli başlangıcı hep beraber gerçekleştirmeyi umuyorum."

Özgür Özel ne açıklayacak? Özgür Özel'in sürprizi ne?

Sabah yaptığı açıklamada saat verip "Büyük sürprizlerimiz olacak" diyen Özgür Özel, "iktidara kırmızı kart" çağrısı yaptı. Özel, "Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum." dedi.

"Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum" diyen Özel, "Bakın Erdoğan diyor ki yüksek fiyatların sorumlularını boykot edin. Bu çağrıyı sahipleniyorum. Enflasyon yüzde 80 iken TÜİK enflasyonu yüzde 40 iken, asgari ücretliyi yüzde 30'a emekliyi yüzde 15'e razı etmeye çalışıp çorbayı kaynattırmayanlara, doğal gaz faturasını ödenemez hale getirenlere, emekliyi emekçiyi sürükleyenlere, tarımda çiftçiyi limon üreticisini perişan edenlere, esnafı siftahsız kepenk kapatmaya mahkum edenlere karşı, bundan sonra protesto haktır." diye konuştu.

Özgür Özel ne açıklayacak? Özgür Özel'in sürprizi ne?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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