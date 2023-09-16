Özgür Özel, kurultay öncesi ilk şoku sosyal medyada yaşadı! Alması gereken oy kadar bile RT gelmedi

CHP'de Özgür Özel, dün "Yönetim yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi" diyerek genel başkanlık için adaylığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara gelen ilgiye bakılırsa, kurultayda yaklaşık 1300 delegenin en az yarısı kadar oy alması gereken Özel'in işi zor... Twitter'da 3 milyonu aşkın takipçisi olan Özgür Özel'in adaylık paylaşımlarına en yüksek 500 civarında RT desteği geldi.

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert ifadeler kullandığı bir basın toplantısı ile CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen ilan etti. Adaylığını ilan etmesinin ardından sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarla destek bulmaya çalışan Özel, pek de umduğunu bulamadı. Özel'in 3 milyon takipçili Twitter/X hesabından yaptığı paylaşımların en fazla 500 civarında RT alması kurultay süreci için Özel yanlılarının morallerini bozdu.

EN FAZLA DELEGE İSTANBUL'DA

CHP Kurultayında 1300 delege ile birlikte milletvekilleri, parti meclis üyeleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri de doğal delege olarak oy kullanacak. İstanbul'un 196 seçilmiş delegesine karşı Ankara'da 72, İzmir'de 56, Bursa'da 40, Adana ve Konya illerinde 30'ar kurultay delegesi var.

ALMASI GEREKEN OY KADAR RT ALAMADI

Özgür Özel'in Genel Başkanlık için yaklaşık 1300 delegeden en az yarısının oyunu alması gerekiyor. Ancak Özel'in ve Özel'i destekleyen milletvekillerin adaylık sonrası yaptıkları paylaşımlara gelen destek moralleri bozdu. Twitter'da 3 milyonu aşkın takipçisi olan Özel'in adaylık paylaşımlarına en yüksek 500 civarında RT desteği geldi.

DESTEKÇİLERİ DE UMDUĞUNU BULAMADI

Genel Başkanlık yarışında Özgür Özel'e destek veren Ali Mahir Başarır ve Selin Sayek Böke gibi isimlerin Özgür Özel tarafından da RT edilen paylaşımlarına destek ise çok çok daha az oldu.