CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Bu kapsamda birçok kişi tarafından Özgür Özel kimdir? Ve CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Gibi detaylar araştırma konusu oldu. Peki, Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel hayatı ve biyografisi!

Özgür Özel kimdir? Sorusu, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklanması ile birlikte gündeme geldi ve birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan özel konu hakkında açıklamalarda da bulundu. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in kaç yaşında, nereli, yaşı, evlili, çocukları gibi birçok detay merak konusu. Peki, Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel hayatı ve biyografisi!

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özgür Özel 21 Eylül 1974, Manisa doğumlu Türk siyasetçi ve eczacı, 24., 25., 26. ve 27. dönem Manisa milletvekilidir. 24 Haziran 2015 tarihinden beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir.

ÖZGÜR ÖZEL EĞİTİMLERİ NELERDİR?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974 tarihinde Manisa'da Talat ve Şükran çiftinin çocuğu olarak doğdu ve ilköğretimini Manisa Merkez Gazi İlkokulu'nda tamamladı. Orta ve lise öğrenimine İzmir'de bulunan Bornova Anadolu Lisesinde başladı, son yılında Manisa Lisesine geçip oradan mezun oldu. Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesinde tamamlamasının ardından 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

Özgür Özel'in Eczacılık Kariyeri

Üniversiteden mezun oluşunun ardından Özel, 2011 yılına yapılan seçimlerde milletvekili seçilene kadar serbest eczacılık mesleğini sürdürdü. 2007 yılından sonra Türk Eczacıları Birliğinde (TEB) yönetim kurulu üyeliği, sayman ve iki dönem genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Ayrıca eczacılık kariyeri boyunca 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri, sunum ve panel yöneticiliği görevini üstlendi. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulundu.

Özgür Özel'in Siyasi Hayatı

Özel, 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 2014 yerel seçimlerinde tekrar aynı partiden Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı oldu fakat yine seçilemedi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 18. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda CHP parti meclisi üyesi seçildi. Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu ve CHP Cezaevleri İnceleme Komisyonu üyesi oldu. 24 Haziran 2015 tarihinde CHP grup başkanvekilliği görevine seçildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından verilen 2015 Uğur Mumcu Yılın Siyasetçisi Ödülü'nü almıştır.