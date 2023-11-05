Özgür Özel kimdir, aslen nereli? Özgür Özel kaç yaşında? Özgür Özel kariyeri ve biyografisi!

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ÖZGÜR ÖZEL NERELİ?

21 Eylül 1974 tarihinde Manisa'da Talat ve Şükran çiftinin çocuğu olarak doğdu. Üsküp ve Selanik kökenli Balkan göçmeni bir ailenin çoğudur.

ÖZGÜR ÖZEL MESLEĞİ NE?

Üniversiteden mezun oluşunun ardından Özel, 2011 yılında yapılan seçimlerde milletvekili seçilene kadar serbest eczacılık mesleğini sürdürdü. 2007 yılından sonra Türk Eczacıları Birliğinde (TEB) yönetim kurulu üyeliği, sayman ve iki dönem genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Ayrıca eczacılık kariyeri boyunca 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri sunumu yapmış, panelleri yönetmiş ve uluslararası platformlarda aktif olarak yer almıştır. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulundu.

Atık Pillerin Eczanelerde Toplanması Kampanyası ile Manisa Belediyesi tarafından "Manisa Tarzanı Çevre Ödülü"ne layık görülmüştür. Aynı dönemde başlattığı "Çölyak hastaları için İstanbul'da ürettirilen ekmeklerin Manisa ve ilçelerindeki hastalara ulaştırılması" projesini hayata geçirmiştir. Bu projeler ile, çevre duyarlılığı ve toplum sağlığına yönelik önemli katkılarda bulunmuştur.

ÖZGÜR ÖZEL BİYOGRAFİSİ!

2011'den beri TBMM'de Manisa milletvekilliği görevini sürdürmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran 2015 tarihinden 3 Haziran 2023 tarihine kadar grup başkanvekilliği görevini sürdürdü. 3 Haziran 2023 tarihinde parti grubu tarafından Cumhuriyet Halk Partisi TBMM grup başkanı olarak seçildi.

1999 yılında serbest eczacılığa başladı. Manisa Eczacı Odası'nda 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulundu. Bu dönemde Manisa Akademik Odalar Birliği'nde dönem sözcülüğü ve başkanlığı görevlerini üstlendi. Ayrıca, Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ve Avrupa Eczacılık Forumu gibi uluslararası örgütlere üyeliği bulunmaktadı