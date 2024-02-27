Özgür Özel'in memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine kaç kişi katıldı?

Yerel seçim için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in memleketinde vatandaşlara seslendi. Alanda 45 bin kişinin olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasının önemli bölümünde muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek, boynuna vurulan prangalarından kurtaracağız" dedi. Özgür Özel'in memleketinde AK Parti mitingine kaç kişi katıldı? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Manisa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine ilgi yoğundu, 45 bin kişinin olduğunu ifade eden Erdoğan'ın hedefinde yine muhalefet vardı. Erdoğan konuşmasında "Cumhur İttifakı 31 Mart'ta Allah'ın izniyle Manisa'da yeni bir destan yazacaktır. Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek, boynuna vurulan prangalarından kurtaracağız. Akıbeti 13 kez seçim kaybeden bir önceki gibi olacak. Vizyonu, programı olmayan bağırır çağırır gider. Karamsarlık illetine kapılmadığımız sürece her şeyin üstesinden geliriz. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu elbette var. Bunları çözecek olan irade de yine bizdedir. Gençlerimizin hayalleri mi var, birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.