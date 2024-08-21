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Özgür Özel'in ayağına ne oldu? CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumu nasıl?

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Özgür Özel ayağından vuruldu mu? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağına ne oldu ve Özgür Özel'in sağlık durumu nedir merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ayağı kırılan Özel'in, "Vuruldu" yönündeki iddialara sert çıktı. Peki, Özgür Özel'in ayağına ne oldu?

CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumu nasıl olduğu ve ayağına ne olduğu sık sık araştırılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ayağının kırılmadığı, silahla vurulduğunun öne sürülmesi üzerine sessizliğini bozdu. Özgür Özel'in ayağına ne oldu? CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

ÖZGÜR ÖZEL'İN AYAĞINA NE OLDU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ayağının kırılmadığı, silahla vurulduğunun öne sürülmesi üzerine sessizliğini bozdu. Ev kazası geçirdiğini belirten Özel, bu iddiaların FETÖ'cü hesaplar tarafından yayıldığını belirtti.

"FETÖ'CÜ HESAPLARIN YALANI"

Sözcü'de yer alan habere göre Özel, "Herkesin başına gelebilecek, geçirdiğim bir ev kazası üzerinden, hepimizin kimler olduğunu iyi bildiği bir grubun, sosyal medyadan akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlattığını ve farklı pek çok kişinin bu gündemin peşine takıldığını gerçekten şaşkınlıkla takip ettim. Tarihsel husumetimiz olan FETÖ'cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi. Parti Sözcümüz açıklama yaptı, ben bizzat açıklama yaptım ancak bu iddialar sürdürüldü. Çünkü bunu yapanların gerçekle dertleri yok, tek amaçları bize ve partimize zarar vermek. Bunu herkes biliyor ve görüyor. Bu gündemlere teslim olacak değiliz. Bu konuda açıklama yapmayı bile aslında zül sayıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Bizim gündemimizde memleketin sorunları ve bu sorunlara üreteceğimiz çözümler var. Herkese açık, şeffaf bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

CHP lideri dün, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısında yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Biz milletin yükselen sesini duyuyoruz. Yapamıyorsan bırak biz yaparız. Biz halkın partisiz, milletin partisiz. Zenginlerin, çetelerin, şımarıkların değil, mağdurların ve mazlumların hizmetine talibiz. Seçim olmuyor, ne kadar direnirsen diren önünde sonunda geçim olmadığı için seçim olacak o seçimde de bu milletin iktidarı olacak" dedi. Özel, Türkiye'nin birçok yerinde çıkan orman yangınlarına dikkati çekerek, "Büyükşehir belediyelerinde yangın söndürme uçağı bulundurmasına izin vermiyorlar" yorumunu yaptı.

"PARMAK KEMİKLERİNDE KIRIK VAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Herkes inceleyebilir" dediği filmleri SÖZCÜ, Ortopedist Prof.Dr. Tarık Yazar'a incelettirdi.

Prof. Yazar, Özgür Özel'e ait elimizdeki röntgen filmlerini inceleyerek, "Sayın Özgür Özel'in röntgen filmlerini incelediğimizde parmak kemiklerindeki kırıkları gördüm. Açık bir yara olmaması bir şanstır. Yani, dışarıya kan akmamış. Röntgende yara olup olmadığı her zaman görülmez. Ancak, Özgür Bey'in röntgenini incelediğimizde yine de şanslı olduğunu gördüm. Biz buna 'şanslı kırık' deriz. Aslında tam kırık da diyemeyiz. Ayrılmamış, kemiğin özelliği bozulmamış. İyileşme yeteneğinin fazla olduğu bir bölgede kırık var. Şanslı tarafı kanlanmanın kuvvetli olduğu bir bölgede kırık gördüm. Bilgisayarlı tomografiyle takibi uygun olur. Tedaviye doğru başlanmış. Mutlaka iyileşecektir. Kullandığı ayak desteği gayet doğru bir seçim. Üç aya kalmaz tam iyileşme gerçekleşir. Lütfen bir daha düşmesin" ifadaelerini kullandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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