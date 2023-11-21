CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel parti grubundan bir heyetle birlikte Filistin'e gideceklerini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Özgür Özel Filistin'e mi gidiyor? CHP Filistin'e mi gidecek, ne zaman gidiyor? merak edildi.

Özgür Özel Filistin'e mi gidiyor? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel parti grubundan bir heyetle birlikte Filistin'e gideceklerini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Özgür Özel Filistin'e mi gidiyor? CHP Filistin'e mi gidecek, ne zaman gidiyor? merak edildi. Detaylar...

ÖZGÜR ÖZEL FİLİSTİN'E Mİ GİDİYOR?

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Daha önce Hamas'ın terör örgütü olduğunu ifade eden Özel, "Sosyalist Enternasyonel'e genel başkan düzeyinde katılacağım ve gerçekleri söylemekten geri kalmayacağım. Ayrıca bir grup olarak Filistin'e gideceğiz." dedi.

"İSRAİL SOYKIRIMA GİRİŞTİ"

Liderlere Gazze'deki katliama ilişkin mektup yazdığını belirten Özel, "Olaylar Filistin halkına en büyük zararı veren Hamas'ın sınır aşmasıyla başladı. İsrail hükümeti de bir soykırıma girişti. Öldürülen çocukların sayısı 4 bin 600'e ulaştı. Büyük bir zulmün karşısında dünyanın güçlüleri sessizliğe büründü, aynı 1995'te olduğu. Yapılması gereken Filistin'e sahip çıkmaktır. CHP olarak bundan sonraki süreçle ilgili dünyadaki sol-sosyal demokrat liderlere sesleniyoruz. CHP bundan sonra Sosyalist Entarnasyonel'de Genel Başkan seviyesinde temsil edilecek.

"YARDIMLARI ULAŞTIRMAK İÇİN FİLİSTİN'E GİDECEĞİZ"

Bütün liderlere birer mektup yazdım, orada yaşananlara karşı sol değerlere sahip olanların sessiz kalamayacağını yazdım. Hepsine Filistin'deki katliamın durdurulmasını beklediğimiz bir mektubu yazdık, yolladık. CHP yerel yönetimlerin yardımlarını ulaştırmak için Filistin'e gideceğiz, bunun için girişimlerde bulunuyoruz." dedi.

"EKREM BAŞKAN'I TEBRİK EDİYORUZ"

Özel açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ereğli'de büyük bir felaket yaşadık. İklim krizi var ne yapalım diyemezseniz. Dirençli kentlerle ilgili siz ne yapıyorsunuz derseniz, İstanbul'dan bahsedebilirim. İstanbul'a geçen hafta sonu 30-50 kg yağış düştü. Bu AK Parti döneminde yaşandığında günlük 50 kilogramlık yağışta Üsküdar'ın ne hale geldiğini hatırlayın. Denizle kara birleşiyordu. Pandemi döneminde biz İstanbul'da hazırlık yaptık. Esenyurt'ta, Fatih'te, Beşiktaş'ta, 120 kronik noktada sorun yaşamadık. İBB bu yatırımlara 40 milyar TL harcadı. Bu hafta sonu mahsur kalan arabalar, bir göllenme görmedik. Dünyaca ünlü bir metropolün ne olduğunu gördük. Ekrem başkanı ve ekibini tebrik ediyoruz.

"HAFTA SONU HEYETİMLE BOSNA HERSEK'TE OLACAĞIM"

Bu hafta sonu Bosna Hersek'te olacağız. Aile kökleri Balkanlara dayanan birisi olarak bütün akrabalarımıza bin selam olsun. Bosna Hersek 1990'larda çok büyük acılar yaşadı. Dünyanın gözü önünde büyük soykırım yaşadı. Türkiye olması gereken yerdeydi. Şimdi İsrail-Filistin meselesinde olduğu gibi. Rahmetli Denktaş'ın kabrini ziyaret ettik. Kızları sabahın erken saatlerinde bizi karşıladılar.

İlk ziyaretimizi geçen hafta yavru değil; kardeş vatana yaptık. Bağımsız bir cumhuriyete, yavru ilişkisi kuruyorsunuz bu oradaki insanları mutlu etmiyor. 40. yıllarını coşku ile kutladık. Baş başa görüşmeler gerçekleştirdik. Kıbrıs davası ile ilgili CHP'nin tutumunu, Karaoğlan'ın barış harekatını konuştuk.

"MESELE BİR DEVLET KRİZİDİR"

Mesele bir mahkemenin ve ona cesaret veren bir genel başkanın, Anayasa'yı tanımamasıdır. Mesele bir devlet krizidir. Belki yarın bir gün seçimi yapmama keyfiliğine, bir darbe girişimine direnip direnmeme meselesidir. Eylemimizi ikinci bir boyuta geçen kadar eylemimizi devam edecek. 280 saattir eylem yapıyoruz ancak bazı kanallar bunu vermiyor. Anayasa'ya karşı darbe girişiminde olan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı arkadaşlarımız direniyorlar, direnmeye devam edecekler. DİSK'in yürüyüşüne güzergahtaki CHP'nin tüm örgütleri destek verdiler, hepsine teşekkür ediyoruz."

HAMAS İÇİN "TERÖR ÖRGÜTÜ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz haftalardaki bir konuşması sırasında "Bir terör örgütü olan Hamas'ın bir gece yarısı attığı füzelerle yaptığı katliam, bunu araçsallaştıran İsrail'in devlet terörüne dönüştü. Biz CHP olarak İsrail'in devlet terörüne asla seyirci kalamayız. Meydan okuyoruz, kınıyoruz ve lanetliyoruz" demişti.