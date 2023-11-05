Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy alırken, seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda Özgür Özel 812, Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Bu sonuçla Özgür Özel, CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. Peki, Özgür Özel evli mi? Özgür Özel çoğu var mı, kaç çocuğu var?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık yarışı sona erdi. İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 alırken; ikinci turda ise Özgür Özel 812, Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Böylece CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özgür Özel evli mi? Sorusu bu kapsamda birçok kişi tarafından merak edildi ve internet üzerinde araştırıldı. Peki, Özgür Özel evli mi? Özgür Özel çoğu var mı, kaç çocuğu var?

ÖZGÜR ÖZEL EVLİ Mİ?

Özgür Özel 1998 yılından beri ise eşi Didem Özel ile evlidir. İpek adında bir kızları vardır. Didem Özel aynı zamanda Eczacılık da yapmaktadır. Kişisel hayatı Evli ve bir çocuk babası olan Özel, iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir. Didem Özel ile tanışmasını Özgür Özel şu şekilde anlatıyor;

"Mühendis olmak istiyordum. Matematiğe ilgim vardı. Fakat babamın tercihiyle eczacı oldum. Yeniden sınava girerim diye düşündüm ama eczacılık fakültesine girdikten bir yıl sonra, 19 yaşımda eşim Didem ile tanıştım. 1993'ten beri birlikteyiz. Didem'i görünce üniversite sınavına bir daha girmeyi unuttum. Eczacılıkta beni tutan ikinci şey de bu alanın, önemli bir mücadele alanı olduğunu gördüm."